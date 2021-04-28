***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 14:57
***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VESBE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESBE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931685
BIST
16:101.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,92
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.383
16:108,1969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0081
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:109,9007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0324
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:10466,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,43
|Açılış
|: 466,64
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:10
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.758.860
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.715.218
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.668.216
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.030.735
|% -9,78
|
|PENGD
|3,59
|49.084.097
|% -8,42
|
|ERSU
|4,27
|3.398.383
|% -8,17
|
|EREGL
|19,29
|735.850.475
|% -0,82
|
|KRDMD
|7,17
|582.485.155
|% 0,84
|
|GARAN
|7,12
|570.854.327
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|513.516.227
|% -1,38
|
|THYAO
|11,97
|474.153.138
|% 0,34
|
|YKBNK
|2,08
|272.437.985
|% 0,00
|
|GWIND
|4,88
|436.656.604
|% -7,05
|
|KRDMD
|7,17
|582.485.155
|% 0,84
|
|GARAN
|7,12
|570.854.327
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|513.516.227
|% -1,38
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1936
|8,1969
|% -0,10
|
|Euro
|9,8938
|9,9007
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,3369
|11,3937
|% -0,43
|
|Frank
|8,9239
|8,9776
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1789
|2,1898
|% -0,19
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-7,05
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-5,00
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-50,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-48,36
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-23,40
|
|Çeyrek
|738
|755
|-11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|0,44
|