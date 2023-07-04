***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.07.2023 10:16
***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESBE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165026
BIST
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11:576.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 28,57
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.071
11:5726,0677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1731
|Açılış
|: 26,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
11:5728,4628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1535
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
11:571.616,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,94
|Açılış
|: 1.616,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.616,65
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler11:54
|VKGYO
|3,04
|145.212.560
|% 91,19
|
|YAYLA
|6,27
|26.162.632
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|30.415.834
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|7.756.856
|% 10,00
|
|FORTE
|34,12
|75.747.442
|% 9,99
|
|COSMO
|90,00
|6.119.699
|% -3,43
|
|ITTFH
|4,63
|41.610.168
|% -3,14
|
|MEDTR
|37,86
|13.095.401
|% -3,02
|
|ESCOM
|29,00
|15.054.643
|% -3,01
|
|ARSAN
|7,95
|26.519.232
|% -2,93
|
|THYAO
|209,40
|3.918.967.712
|% -0,52
|
|YKBNK
|13,42
|1.909.290.864
|% 1,59
|
|ASELS
|58,25
|1.819.779.927
|% 1,75
|
|SASA
|60,15
|1.747.237.361
|% 3,53
|
|KOZAL
|27,08
|1.686.966.015
|% -0,15
|
|EKGYO
|7,97
|1.347.032.289
|% 3,64
|
|YKBNK
|13,42
|1.909.290.864
|% 1,59
|
|ISCTR
|14,43
|1.262.761.406
|% 1,26
|
|ZOREN
|3,51
|296.534.401
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,70
|217.907.184
|% 0,75
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0612
|26,0665
|% 0,66
|
|Euro
|28,4205
|28,4349
|% 0,44
|
|Sterlin
|32,9926
|33,1580
|% 0,62
|
|Frank
|28,9830
|29,1576
|% 0,65
|
|Riyal
|6,9291
|6,9639
|% 0,58
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|6,07
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|12,97
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.182
|5.312
|2,00
|
|Çeyrek
|2.599
|2.656
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,19
|19,21
|0,11
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|0,46
|