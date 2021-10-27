***VESBE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
27.10.2021 09:38
senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 27.10.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972659
BIST
10:551.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
10:559,4779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0578
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,5507
En Düşük
9,4610
10:5511,0201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0469
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1022
En Düşük
11,0091
10:55545,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -4,35
|Açılış
|: 545,59
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,83
BIST En Aktif Hisseler10:55
|HEDEF
|2,84
|2.545.890
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|40.636.369
|% 9,64
|
|JANTS
|62,95
|77.660.163
|% 7,33
|
|SEKUR
|20,22
|11.962.130
|% 5,53
|
|ATATP
|37,82
|7.863.225
|% 5,06
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|ATAGY
|4,08
|440.375
|% -3,09
|
|ASELS
|16,46
|428.902.381
|% -3,01
|
|BRKO
|1,03
|100.304
|% -2,83
|
|BTCIM
|14,90
|9.762.607
|% -2,55
|
|GARAN
|9,44
|834.686.307
|% 2,16
|
|ASELS
|16,46
|428.902.381
|% -3,01
|
|AKBNK
|5,73
|369.480.739
|% 2,69
|
|BIMAS
|63,40
|350.836.178
|% 2,01
|
|EREGL
|19,90
|332.742.949
|% -0,50
|
|GARAN
|9,44
|834.686.307
|% 2,16
|
|EKGYO
|1,98
|170.659.621
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,64
|223.090.042
|% 1,54
|
|AKBNK
|5,73
|369.480.739
|% 2,69
|
|ODAS
|1,41
|62.896.781
|% 0,00
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4736
|9,4779
|% -0,61
|
|Euro
|11,0111
|11,0201
|% -0,42
|
|Sterlin
|13,0141
|13,0793
|% -0,59
|
|Frank
|10,2946
|10,3566
|% -0,35
|
|Riyal
|2,5217
|2,5343
|% -0,56
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-6,08
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-1,07
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:07SEYKM
Yüzde 4.45 oranında artışla 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 096 adet işlem
-
11:06ZRGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 644, 158 adet işlem
-
11:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 28 artarak (% 0.51 ) 1, 634
-
11:05
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
11:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA