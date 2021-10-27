***VESBE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
27.10.2021 09:38
***VESBE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 25.10.2021 tarihinde başlayan % 742,10526 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 27.10.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972659
BIST
11:471.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.523
En Düşük
1.517
11:479,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1230
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6159
En Düşük
9,4668
11:4711,1397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1126
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
11:47555,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 7,47
|Açılış
|: 555,43
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ATATP
|43,56
|33.037.998
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|29.881.424
|% 9,98
|
|KARYE
|22,10
|55.007.689
|% 9,95
|
|DOBUR
|53,25
|4.955.496
|% 9,93
|
|ZRGYO
|2,00
|15.490.023
|% 9,89
|
|KTSKR
|31,28
|72.587.277
|% -6,01
|
|GOODY
|8,08
|43.846.047
|% -5,39
|
|TIRE
|8,72
|17.884.347
|% -5,22
|
|TURSG
|4,91
|66.940.253
|% -3,91
|
|JANTS
|62,25
|143.523.889
|% -3,49
|
|GARAN
|9,75
|1.414.769.175
|% 1,99
|
|SISE
|8,66
|328.660.695
|% -1,37
|
|TSPOR
|5,66
|304.610.667
|% 8,02
|
|AKBNK
|5,86
|282.483.037
|% 1,38
|
|EREGL
|19,84
|270.377.262
|% 0,35
|
|GARAN
|9,75
|1.414.769.175
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,68
|258.824.585
|% 0,75
|
|TSPOR
|5,66
|304.610.667
|% 8,02
|
|AKBNK
|5,86
|282.483.037
|% 1,38
|
|ZOREN
|1,72
|70.096.932
|% 3,61
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5997
|9,6031
|% 1,30
|
|Euro
|11,1324
|11,1397
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,1441
|13,2100
|% 1,18
|
|Frank
|10,3998
|10,4624
|% 1,08
|
|Riyal
|2,5495
|2,5623
|% 1,13
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,19
|
|Altın Gr.
|556
|556
|7,80
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.634
|3.725
|44,17
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|21,37
|
|Çeyrek
|881
|901
|10,68
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,10
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|-0,54
|