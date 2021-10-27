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***VESBE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

27.10.2021 09:38



***VESBE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 25.10.2021  tarihinde başlayan % 742,10526 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 27.10.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972659


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Tam 3.634 3.725 44,17  
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Çeyrek 881 901 10,68  
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Gümüş Gr. 7,43 7,44 0,10  
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