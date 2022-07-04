***VESBE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
04.07.2022 17:04
***VESBE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi HAk Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler VESBE
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREVEST00017 VESBE Nakit Temettü Ödeme 39,27987 43,6443 04/07/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041235
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1237
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,3999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1369
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3401
18:05961,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -15,93
|Açılış
|: 961,84
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9393
|16,9583
|% 0,79
|
|Euro
|17,3756
|17,3988
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,1399
|20,2409
|% -0,71
|
|Frank
|17,3954
|17,5002
|% -0,13
|
|Riyal
|4,4979
|4,5204
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-41,06
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-15,99
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.453
|6.570
|-56,00
|
|Yarım
|3.159
|3.213
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.606
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,45
|-0,36
|
|B. Petrol
|102
|102
|-11,94
|