***VESBE* *SISE* *GENTS* *AGHOL* *OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***VESBE******SISE******GENTS******AGHOL******OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler VESBE, AGHOL, SISE, OYAYO, GENTS31.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL 0,1642477 0,1396105GENTAS GENTS 0,064935 0,0551947OYAK YAT. ORT. OYAYO 0,0530452 0,0530452SISE CAM SISE 0,1632272 0,1387431VESTEL BEYAZ ESYA VESBE 1,4035087 1,1929823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938700BIST