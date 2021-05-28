***VESBE* *SISE* *GENTS* *AGHOL* *OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.05.2021 16:51
***VESBE******SISE******GENTS******AGHOL******OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler VESBE, AGHOL, SISE, OYAYO, GENTS
31.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL 0,1642477 0,1396105
GENTAS GENTS 0,064935 0,0551947
OYAK YAT. ORT. OYAYO 0,0530452 0,0530452
SISE CAM SISE 0,1632272 0,1387431
VESTEL BEYAZ ESYA VESBE 1,4035087 1,1929823
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938700
BIST
17:251.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
17:258,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0855
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
17:2510,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0682
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
17:25523,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,51
|Açılış
|: 523,76
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler17:25
|AVHOL
|7,15
|5.831.511
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|25.932.825
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|48.057.575
|% 9,72
|
|SRVGY
|89,45
|30.787.375
|% 8,29
|
|GEDZA
|41,22
|64.059.837
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.430.701
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.079.229
|% -9,93
|
|USAK
|2,35
|75.619.670
|% -8,56
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,93
|1.353.347.832
|% -0,38
|
|THYAO
|12,92
|977.532.501
|% -1,00
|
|EREGL
|19,13
|777.675.769
|% 1,43
|
|BIMAS
|63,40
|584.659.826
|% 4,88
|
|YKBNK
|2,15
|560.634.585
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|560.634.585
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|346.887.984
|% 0,00
|
|GARAN
|7,93
|1.353.347.832
|% -0,38
|
|TSKB
|1,32
|108.782.506
|% 0,00
|
|THYAO
|12,92
|977.532.501
|% -1,00
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5802
|8,5837
|% 1,01
|
|Euro
|10,4468
|10,4568
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,1076
|12,1683
|% 0,62
|
|Frank
|9,4942
|9,5514
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2818
|2,2932
|% 1,00
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,25
|
|Altın Gr.
|524
|524
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,77
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,05
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|0,14
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:34SNGYO
Yüzde 8.45 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 066, 449 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 58 artarak (% 0.78 ) 1, 501
-
17:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AVHOL, ARTI
-
17:30SNGYO
Yüzde 7.87 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 913, 534 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 12, 805.00 milyon TL de