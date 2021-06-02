***VESBE* *SISE* *GENTS* *AGHOL* *OYAYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme









***VESBE******SISE******GENTS******AGHOL******OYAYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleriİlgili Şirketler AGHOL, GENTS, OYAYO, SISE, VESBEMerkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMAPAY SENEDİ AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. TRAYAZIC91Q6 AGHOL Nakit Temettü Ödeme 13,96105 16,42477 02/06/2021 TRYPAY SENEDİ GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAGENTS91C4 GENTS Nakit Temettü Ödeme 5,51947 6,4935 02/06/2021 TRYPAY SENEDİ OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREOYAY00018 OYAYO Nakit Temettü Ödeme 5,30452 5,30452 02/06/2021 TRYPAY SENEDİ TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 SISE Nakit Temettü Ödeme 13,87431 16,32272 02/06/2021 TRYPAY SENEDİ VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREVEST00017 VESBE Nakit Temettü Ödeme 119,29823 140,35087 02/06/2021