***VESBE* *SISE* *GENTS* *AGHOL* *OYAYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
02.06.2021 16:58
***VESBE******SISE******GENTS******AGHOL******OYAYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler AGHOL, GENTS, OYAYO, SISE, VESBE
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. TRAYAZIC91Q6 AGHOL Nakit Temettü Ödeme 13,96105 16,42477 02/06/2021 TRY
PAY SENEDİ GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAGENTS91C4 GENTS Nakit Temettü Ödeme 5,51947 6,4935 02/06/2021 TRY
PAY SENEDİ OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREOYAY00018 OYAYO Nakit Temettü Ödeme 5,30452 5,30452 02/06/2021 TRY
PAY SENEDİ TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 SISE Nakit Temettü Ödeme 13,87431 16,32272 02/06/2021 TRY
PAY SENEDİ VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREVEST00017 VESBE Nakit Temettü Ödeme 119,29823 140,35087 02/06/2021
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.412
18:058,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1227
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
18:0510,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0878
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
18:05523,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,52
|Açılış
|: 523,83
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,30
|88.641.500
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.951.660
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|12.091.442
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.508.878
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,12
|37.168.211
|% 9,94
|
|BALAT
|6,12
|490.922
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KENT
|252,50
|4.838.667
|% -9,98
|
|KARSN
|4,21
|366.856.295
|% -9,85
|
|BRMEN
|2,40
|124.307
|% -7,69
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|SISE
|8,03
|808.946.304
|% 2,82
|
|PETKM
|6,32
|737.374.452
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,20
|729.578.287
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,94
|325.174.394
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7093
|8,7154
|% 1,43
|
|Euro
|10,5753
|10,5858
|% 0,84
|
|Sterlin
|12,2478
|12,3092
|% 0,89
|
|Frank
|9,5892
|9,6469
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3157
|2,3273
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-37,55
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,11
|71,11
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
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