***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2021 19:48
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
18.03.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928643
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
18:058,0260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8,0900
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8,1571
En Düşük
8,0064
18:059,6379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0447
|Açılış
|: 9,6400
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|Önceki Kapanış
|: 9,6550
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9,7728
En Düşük
9,6004
18:05456,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,79
|Açılış
|: 456,12
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|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
|
|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
|
|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
|
|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.356.750
|% 9,93
|
|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
|
|EPLAS
|28,46
|2.820.556
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% -2,62
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0218
|8,0260
|% -0,55
|
|Euro
|9,6205
|9,6379
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,0267
|11,0820
|% -0,46
|
|Frank
|8,6656
|8,7179
|% -0,43
|
|Riyal
|2,1325
|2,1432
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|30,12
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,80
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,94
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,09
|
|B. Petrol
|66,98
|66,98
|0,40
|