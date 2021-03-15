***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.03.2021 19:32
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır. Şirketimizin payları borsada işlem gören çok ortaklı yapısı itibariyle, Şirketin sermaye ihtiyacı doğduğunda durum değerlendirmesi yapılarak genel kurul kararı ile verilecek tavan ve süre içerisinde, hızlı bir şekilde yönetim kurulu kararı ile mevzuat ile tanınan hakların mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde kullanılması amacıyla, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine, Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2.000.000.000.- TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve bu amaçla Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918287
BIST
18:051.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
18:057,5430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
18:059,0048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0498
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
18:05419,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,45
|Açılış
|: 419,80
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|19,48
|13.255.750
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|19.586.747
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.652.006
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.701.516
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.189.997
|% 9,99
|
|POLTK
|333,90
|37.467.753
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|759.489
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.297.404
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.262.633
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.537.259
|% -9,98
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|987.076.778
|% 1,31
|
|SASA
|45,18
|942.959.816
|% 0,22
|
|OTKAR
|436,00
|886.579.974
|% 8,22
|
|EKGYO
|2,23
|441.382.017
|% -2,62
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|USAK
|2,75
|305.800.224
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,59
|861.253.625
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5377
|7,5450
|% -0,29
|
|Euro
|8,9973
|9,0054
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,4467
|10,4991
|% -0,59
|
|Frank
|8,0928
|8,1416
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0045
|2,0146
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|7,57
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|68,86
|68,86
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59LINK
Yüzde 7.05 oranında artışla 49.50 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 026 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 56 kaybederek (% -0.33 ) 1, 359
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, SANKO, BRMEN, TRILC, BJKAS, LOGO, ULAS, JANTS, UMPAS, ESEN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, UZERB, CASA, FENER