***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır. Şirketimizin payları borsada işlem gören çok ortaklı yapısı itibariyle, Şirketin sermaye ihtiyacı doğduğunda durum değerlendirmesi yapılarak genel kurul kararı ile verilecek tavan ve süre içerisinde, hızlı bir şekilde yönetim kurulu kararı ile mevzuat ile tanınan hakların mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde kullanılması amacıyla, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine, Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2.000.000.000.- TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve bu amaçla Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918287BIST