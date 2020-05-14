***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 1.811.575Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler622.561 -622.561 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.688 -612 -2.300 -2.300 2.360 2.360 2.360 1.688 83.399 85.087 85.147 85.147Dönem Karı (Zararı)-1.688 -1.688 -1.688 1.688 83.399 85.087 83.399 83.399Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-612 -612 -612 2.360 2.360 2.360 1.748 1.748Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 109.031 415.839 -8.181 407.658 407.658 1.724 1.724 1.724 118.206 976.970 83.399 1.060.369 1.896.722 1.896.722Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 410.776 -14.796 395.980 395.980 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.227 1.806.227Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler568.072 -568.072 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-484 -484 -484 872 872 872 135.443 135.443 135.831 135.831Dönem Karı (Zararı)135.443 135.443 135.443 135.443Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-484 -484 -484 872 872 872 388 388Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 109.031 410.776 -15.280 395.496 395.496 872 872 872 173.938 927.544 135.443 1.062.987 1.942.058 1.942.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI377.581 253.466Dönem Karı (Zararı)135.443 83.399Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)135.443 83.399Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler96.104 26.416Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 66.075 60.318Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-714 -752Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -714 -752Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.955 2.012Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 4.804 2.133Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.151 -121Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.432 -43.691Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -17.986 -61.277Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 13.554 17.586Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30.997 47.844Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.958 -24.138Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.958 -24.138Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.477 1.652Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.397 -108Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.397 -108Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.139 -16.721İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler149.035 146.140Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler285.007 354.825İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 5.385 2.535Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.587 12.789İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -11.587 12.789Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -323.186 -119.193Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -7.160 -14.221Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler215.836 -101.508İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 31.790 5.614İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 184.046 -107.122Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -2.780 14.694İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.095 -1.246Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -4.276 -3.842Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -2.819 2.596Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları380.582 255.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -2.400 -1.466Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -601 -1.023YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-90.370 -388.412Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.546 228Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.546 228Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-99.542 -83.105Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -83.484 -70.602Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -16.058 -12.503Verilen Nakit Avans ve Borçlar7.626 -305.535İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar6 7.626 -305.535FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-135.034 83.405Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri359.815 545.400Kredilerden Nakit Girişleri359.815 545.519Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 -119Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-428.026 -462.222Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-429.367 -462.222Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları1.341 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-70.291 -34.759Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.154 -5.338Ödenen Temettüler-7.364 -20.953Ödenen Faiz17.986 61.277YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)152.177 -51.541NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)152.177 -51.541DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 82.287 103.283DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ234.464 51.742Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 270.366 119.328Ticari Alacaklar1.463.250 1.748.257İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.461.549 1.741.171İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.701 7.086Diğer Alacaklar633.684 630.205İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 474.523 482.149İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 159.161 148.056Türev Araçlar12.816 2.603Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 12.816 2.603Stoklar9 970.036 646.136Peşin Ödenmiş Giderler20.581 20.052İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 20.581 20.052Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar97 0Diğer Dönen Varlıklar5.439 1.163İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 5.439 1.163ARA TOPLAM3.376.269 3.167.744TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.376.269 3.167.744DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.230 3.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.230 3.748Maddi Duran Varlıklar1.541.697 1.516.259Arazi ve Arsalar11 192.824 192.824Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 39.306 39.632Binalar11 434.448 435.552Tesis, Makine ve Cihazlar11 816.326 771.383Taşıtlar11 148 168Mobilya ve Demirbaşlar11 29.469 26.336Özel Maliyetler11 5.230 5.133Yapılmakta Olan Yatırımlar11 23.946 45.231Kullanım Hakkı Varlıkları12 132.519 61.947Maddi Olmayan Duran Varlıklar188.389 180.509Diğer Haklar13 163 165Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 175.996 167.955Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 12.230 12.389Peşin Ödenmiş Giderler60.226 53.595İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 60.226 53.595TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.927.061 1.816.058TOPLAM VARLIKLAR5.303.330 4.983.802KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar622.973 733.300İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13.380 6.973Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 13.380 6.973İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar609.593 726.327Banka Kredileri5 599.045 714.041Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 10.548 12.286Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.927 13.342İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.927 13.342Banka Kredileri5 72.927 13.342Ticari Borçlar2.292.009 2.069.922İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 164.170 132.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.127.839 1.937.542Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 40.146 42.926Diğer Borçlar0 70.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 70.291Türev Araçlar16.317 5.264Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 16.317 5.264Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 637 504Kısa Vadeli Karşılıklar6.998 5.847Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.998 5.847Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler47.503 50.322İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 47.503 50.322ARA TOPLAM3.099.510 2.991.718TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.099.510 2.991.718UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar139.968 56.831İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar91.530 32.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 91.530 32.546İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar48.438 24.285Banka Kredileri5 31.377 10.303Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 17.061 13.982Ticari Borçlar496 6.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 496 6.747Uzun Vadeli Karşılıklar60.298 57.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 60.298 57.289Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 61.000 64.989TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER261.762 185.856TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.361.272 3.177.574ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.942.058 1.806.228Ödenmiş Sermaye18 190.000 190.000Sermaye Düzeltme Farkları18 9.734 9.734Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 109.031 109.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)395.496 395.981Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)395.496 395.981Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)410.776 410.776Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.280 -14.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)872 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)872 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)872 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler173.938 173.938Yasal Yedekler18 173.938 173.938Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 927.544 359.472Net Dönem Karı veya Zararı135.443 568.072TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.942.058 1.806.228TOPLAM KAYNAKLAR5.303.330 4.983.802Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.595.057 1.385.110Satışların Maliyeti19 -1.365.954 -1.237.672TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)229.103 147.438BRÜT KAR (ZARAR)229.103 147.438Genel Yönetim Giderleri21 -16.397 -14.071Pazarlama Giderleri21 -24.331 -20.915Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -15.568 -11.118Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 100.156 114.735Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -135.224 -151.877ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)137.739 64.192FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)137.739 64.192Finansman Gelirleri23 122.478 120.842Finansman Giderleri23 -128.251 -99.983SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)131.966 85.051Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.477 -1.652Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -637 -541Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 4.114 -1.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)135.443 83.399DÖNEM KARI (ZARARI)135.443 83.399Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları135.443 83.399Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç (TL) 25 0,71000000 0,44000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-484 -612Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-605 -765Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler121 153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi121 153Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar872 2.360Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.118 3.026Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.118 3.026Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-246 -666Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-246 -666DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)388 1.748TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)135.831 85.147Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları135.831 85.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845094BIST