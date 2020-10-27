***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 1.811.575Transferler55.732 566.829 -622.561 -55.732Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.063 -1.150 -6.213 -6.213 636 636 636 5.063 445.285 450.348 444.771 444.771Dönem Karı (Zararı)-5.063 -5.063 -5.063 5.063 445.285 450.348 445.285 445.285Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.150 -1.150 -1.150 636 636 636 -514 -514Kar Payları-566.828 -566.828 -566.828 -566.828Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 109.031 412.464 -8.719 403.745 403.745 0 0 0 173.938 357.785 445.285 803.070 1.689.518 1.689.518Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 410.776 -14.795 395.981 395.981 0 0 0 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.228 1.806.228Transferler-5.063 -5.063 -5.063 13.252 559.883 -568.072 -8.189 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.197 -4.197 -4.197 -19.205 -19.205 -19.205 709.933 709.933 686.531 686.531Dönem Karı (Zararı)709.933 709.933 709.933 709.933Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.197 -4.197 -4.197 -19.205 -19.205 -19.205 -23.402 -23.402Kar Payları-128.766 -128.766 -128.766Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 109.031 405.713 -18.992 386.721 386.721 -19.205 -19.205 -19.205 187.190 790.589 709.933 1.500.522 2.363.993 2.363.993Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI397.466 303.436Dönem Karı (Zararı)709.933 445.285Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)709.933 445.285Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler305.078 79.126Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 221.050 188.665Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.928 -1.671Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.928 -1.671Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.424 9.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 9.604 8.534Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.820 708Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.936 -78.846Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -37.409 -142.920Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 63.345 64.074Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler56.494 -3.282Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.228 -15.735Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8.228 -15.735Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -5.985 -3.758Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.292 -364Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.292 -364Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 -13.705 -15.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-608.177 -213.948Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-844.085 -183.199İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -851.008 -184.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 6.923 1.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.253 21.964İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -34.253 21.964Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -387.530 -191.490Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -50.071 -34.782Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler682.258 125.951İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -6.108 47.526İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 688.366 78.425Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 2.677 10.801İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.827 36.807Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -8.660 -15.388Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 31.487 52.195Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları406.834 310.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -7.200 -4.544Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -2.168 -2.483YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-680.257 183.662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.100 1.570Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.100 1.570Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-310.858 -225.977Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -256.664 -183.329Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -54.194 -42.648Verilen Nakit Avans ve Borçlar-372.499 408.069İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar6 -372.499 408.069FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI209.795 -562.689Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.569.984 1.068.188Kredilerden Nakit Girişleri1.569.984 1.068.188Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.321.531 -1.042.173Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.321.531 -1.042.173İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış129.012 -81.987Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.098 -17.284Ödenen Temettüler6 -128.766 -566.828Ödenen Faiz-52.215 -65.525Alınan Faiz37.409 142.920YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.996 -75.591NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.996 -75.591DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ82.287 103.283DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.291 27.692Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 60.037 119.328Ticari Alacaklar2.592.342 1.748.257İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.592.179 1.741.171İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 163 7.086Diğer Alacaklar1.034.248 630.205İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 854.648 482.149İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 179.600 148.056Türev Araçlar7.163 2.603Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 5.676 2.603Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 1.487 0Stoklar9 1.031.738 646.136Peşin Ödenmiş Giderler42.223 20.052İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 42.223 20.052Diğer Dönen Varlıklar9.823 1.163İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 9.823 1.163ARA TOPLAM4.777.574 3.167.744TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.777.574 3.167.744DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.457 3.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.457 3.748Maddi Duran Varlıklar1.591.368 1.516.259Arazi ve Arsalar11 192.824 192.824Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 40.081 39.632Binalar11 431.989 435.552Tesis, Makine ve Cihazlar11 868.685 771.383Taşıtlar11 277 168Mobilya ve Demirbaşlar11 31.156 26.336Özel Maliyetler11 4.885 5.133Yapılmakta Olan Yatırımlar11 21.471 45.231Kullanım Hakkı Varlıkları12 125.954 61.947Maddi Olmayan Duran Varlıklar210.088 180.509Diğer Haklar13 151 165Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 197.348 167.955Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 12.589 12.389Peşin Ödenmiş Giderler81.495 53.595İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 81.495 53.595TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.015.362 1.816.058TOPLAM VARLIKLAR6.792.936 4.983.802KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar923.680 733.300İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13.476 6.973Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.476 6.973İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar910.204 726.327Banka Kredileri5 894.171 714.041Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 16.033 12.286Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları57.644 13.342İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları57.644 13.342Banka Kredileri5 57.644 13.342Ticari Borçlar2.758.647 2.069.922İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 126.272 132.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.632.375 1.937.542Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 45.603 42.926Diğer Borçlar199.303 70.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 199.303 70.291Türev Araçlar42.674 5.264Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 16.565 5.264Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 26.109 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.671 504Kısa Vadeli Karşılıklar9.667 5.847Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 9.667 5.847Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler81.809 50.322İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 81.809 50.322ARA TOPLAM4.120.698 2.991.718TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.120.698 2.991.718UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar193.823 56.831İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar91.230 32.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 91.230 32.546İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar102.593 24.285Banka Kredileri5 90.622 10.303Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 11.971 13.982Ticari Borçlar280 6.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 280 6.747Uzun Vadeli Karşılıklar64.940 57.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 64.940 57.289Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 49.202 64.989TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER308.245 185.856TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.428.943 3.177.574ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.363.993 1.806.228Ödenmiş Sermaye18 190.000 190.000Sermaye Düzeltme Farkları18 9.734 9.734Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 109.031 109.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)386.721 395.981Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)386.721 395.981Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)405.713 410.776Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.992 -14.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.205 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-19.205 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-19.205 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler187.190 173.938Yasal Yedekler18 187.190 173.938Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 790.589 359.472Net Dönem Karı veya Zararı709.933 568.072TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.363.993 1.806.228TOPLAM KAYNAKLAR6.792.936 4.983.802Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 6.043.224 4.995.815 2.532.846 1.792.497Satışların Maliyeti19 -4.976.257 -4.340.192 -2.009.359 -1.588.031TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.066.967 655.623 523.487 204.466BRÜT KAR (ZARAR)1.066.967 655.623 523.487 204.466Genel Yönetim Giderleri21 -55.389 -48.891 -18.823 -16.564Pazarlama Giderleri21 -83.606 -73.045 -33.691 -27.141Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -47.597 -40.958 -16.566 -16.236Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 411.558 213.354 206.318 49.638Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -480.455 -270.142 -218.229 -63.246ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)811.478 435.941 442.496 130.917FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)811.478 435.941 442.496 130.917Finansman Gelirleri23 379.583 281.441 162.601 71.317Finansman Giderleri23 -487.113 -275.855 -249.574 -73.649SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)703.948 441.527 355.523 128.585Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.985 3.758 3.690 -489Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -3.335 -2.341 -1.693 -667Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 9.320 6.099 5.383 178SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)709.933 445.285 359.213 128.096DÖNEM KARI (ZARARI)709.933 445.285 359.213 128.096Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları709.933 445.285 359.213 128.096Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç(TL) 25 3,74000000 2,34000000 1,89000000 0,67000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.197 -1.150 -1.889 -442Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.247 -1.437 -2.362 -552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.050 287 473 110Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.050 287 473 110Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-19.205 636 -10.383 483Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.622 815 -13.312 619Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-24.622 815 -13.312 619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.417 -179 2.929 -136Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi5.417 -179 2.929 -136DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.402 -514 -12.272 41TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)686.531 444.771 346.941 128.137Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları686.531 444.771 346.941 128.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884525BIST