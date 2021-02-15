***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI574.223 617.727Dönem Karı (Zararı)1.331.308 568.072Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.331.308 568.072Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler371.234 187.130Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 300.308 257.440Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.432 -1.171Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.432 -1.171Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.673 19.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 20.846 16.472Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.827 2.657Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltme 43.062 -74.709Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -52.487 -161.325Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 95.549 86.616Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.136 24.859Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.461 -14.624Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-9.461 -14.624Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 624 -3.508Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.706 -809Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.706 -809Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 8.166 -19.477İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.114.925 -127.423Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.537.738 -268.044İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.539.816 -265.060İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.078 -2.984Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-82.911 11.988İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -82.911 11.988Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -308.848 -65.911Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -32.831 -21.434Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler860.059 161.061İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 55.762 82.130İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 804.297 78.931Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 11.240 11.730İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.896 43.187Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -2.649 -333Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -21.247 43.520Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları587.617 627.779Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -9.551 -6.927Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -3.843 -3.125YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-958.714 -135.306Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.980 2.630Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.980 2.630Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-599.908 -359.671Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -519.930 -297.826Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -79.978 -61.845Verilen Nakit Avans ve Borçlar-373.786 221.735İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar6 -373.786 221.735FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI489.340 -503.417Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.006.706 1.116.152Kredilerden Nakit Girişleri5 2.006.706 1.116.152Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.461.014 -1.041.103Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.465.848 -1.040.466Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4.834 -637İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış135.994 -64.579Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.718 -23.392Ödenen Temettüler6 -128.766 -566.829Ödenen Faiz-76.349 -84.991Alınan Faiz52.487 161.325YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)104.849 -20.996NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)104.849 -20.996DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 82.287 103.283DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ187.136 82.287Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 1.811.575Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler55.732 566.829 -622.561 -55.732 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.751 -7.226 -13.977 -13.977 636 636 636 6.751 568.072 574.823 561.482 561.482Dönem Karı (Zararı)-6.751 -6.751 -6.751 6.751 568.072 574.823 568.072 568.072Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.226 -7.226 -7.226 636 636 636 -6.590 -6.590Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-566.829 -566.829 -566.829 -566.829Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 0 0 0 0 0 109.031 0 0 0 0 410.776 0 -14.795 0 395.981 0 0 0 0 0 395.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.938 0 0 0 359.472 568.072 927.544 1.806.228 0 1.806.228Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 0 0 0 0 0 109.031 0 0 0 0 410.776 0 -14.795 0 395.981 0 0 0 0 0 395.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.938 0 0 0 359.472 568.072 927.544 1.806.228 0 1.806.228Transferler-6.750 -6.750 -6.750 13.252 561.570 -568.072 -6.502Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)396.161 -13.719 382.442 382.442 -29.447 -29.447 -29.447 1.331.308 1.331.308 1.684.304 1.684.304Dönem Karı (Zararı)1.331.308 1.331.308 1.331.308 1.331.308Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)396.161 -13.719 382.442 382.442 -29.447 -29.447 -29.447 352.996 352.996Kar Payları-128.766 -128.766 -128.766 -128.766Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 109.031 800.187 -28.514 771.673 771.673 -29.447 -29.447 -29.447 187.190 792.276 1.331.308 2.123.584 3.361.765 3.361.765Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 216.011 119.328Ticari Alacaklar3.285.995 1.748.257İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 7 3.280.987 1.741.171İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.008 7.086Diğer Alacaklar1.086.150 630.205İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6, 8 855.935 482.149İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 230.215 148.056Türev Araçlar18.830 2.603Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 18.543 2.603Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 287 0Stoklar9 952.552 646.136Peşin Ödenmiş Giderler53.422 20.052İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 53.422 20.052Diğer Dönen Varlıklar3.812 1.163İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 3.812 1.163ARA TOPLAM5.616.772 3.167.744TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.616.772 3.167.744DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.500 3.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.500 3.748Maddi Duran Varlıklar2.190.304 1.516.259Arazi ve Arsalar11 503.898 192.824Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 49.957 39.632Binalar11 643.223 435.552Tesis, Makine ve Cihazlar11 919.610 771.383Taşıtlar11 366 168Mobilya ve Demirbaşlar11 36.413 26.336Özel Maliyetler11 4.688 5.133Yapılmakta Olan Yatırımlar11 32.149 45.231Kullanım Hakkı Varlıkları12 148.920 61.947Maddi Olmayan Duran Varlıklar216.439 180.509Diğer Haklar13 180 165Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 202.424 167.955Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 13.835 12.389Peşin Ödenmiş Giderler53.056 53.595İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 53.056 53.595TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.613.219 1.816.058TOPLAM VARLIKLAR8.229.991 4.983.802KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar998.969 733.300İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16.181 6.973Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 6 16.181 6.973İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar982.788 726.327Banka Kredileri5 960.540 714.041Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 22.248 12.286Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları234.294 13.342İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları234.294 13.342Banka Kredileri5 234.294 13.342Ticari Borçlar2.874.941 2.069.922İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 7 188.142 132.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.686.799 1.937.542Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 54.166 42.926Diğer Borçlar206.285 70.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 206.285 70.291Türev Araçlar48.839 5.264Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 11.743 5.264Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 37.096 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 2.432 504Kısa Vadeli Karşılıklar9.674 5.847Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 9.674 5.847Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.075 50.322İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 29.075 50.322ARA TOPLAM4.458.675 2.991.718TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.458.675 2.991.718UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar207.731 56.831İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar109.058 32.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 6 109.058 32.546İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar98.673 24.285Banka Kredileri5 88.566 10.303Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 10.107 13.982Ticari Borçlar61.787 6.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 61.787 6.747Uzun Vadeli Karşılıklar85.734 57.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 85.734 57.289Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 54.299 64.989TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER409.551 185.856TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.868.226 3.177.574ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.361.765 1.806.228Ödenmiş Sermaye19 190.000 190.000Sermaye Düzeltme Farkları19 9.734 9.734Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 109.031 109.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)771.673 395.981Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)771.673 395.981Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)800.187 410.776Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.514 -14.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-29.447 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-29.447 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-29.447 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler187.190 173.938Yasal Yedekler19 187.190 173.938Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 792.276 359.472Net Dönem Karı veya Zararı1.331.308 568.072TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.361.765 1.806.228TOPLAM KAYNAKLAR8.229.991 4.983.802Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 9.409.285 6.967.964Satışların Maliyeti20 -7.602.834 -6.083.290TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.806.451 884.674BRÜT KAR (ZARAR)1.806.451 884.674Genel Yönetim Giderleri22 -81.028 -69.037Pazarlama Giderleri22 -118.022 -93.392Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -78.866 -58.023Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 523.030 314.368Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -547.368 -377.348ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.504.197 601.242FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.504.197 601.242Finansman Gelirleri24 476.221 338.823Finansman Giderleri24 -648.486 -375.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.331.932 564.564Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-624 3.508Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -5.771 -2.913Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 5.147 6.421SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.331.308 568.072DÖNEM KARI (ZARARI)1.331.308 568.072Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.331.308 568.072Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç(TL) 27 7,01000000 2,99000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar382.442 -7.226Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)401.410 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -17.149 -9.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.819 1.806Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-5.249 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.430 1.806Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-29.447 636Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25 -36.809 816Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-36.809 816Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.362 -180Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi25 7.362 -180DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)352.995 -6.590TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.684.303 561.482Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.684.303 561.482http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909793BIST