***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI380.532 377.581Dönem Karı (Zararı)311.067 135.443Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)311.067 135.443Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler226.585 96.104Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 87.694 66.075Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.060 -714Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.060 -714Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.083 5.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 16.726 4.804Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 357 1.151Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.514 -4.432Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -16.904 -17.986Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 45.418 13.554Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 95.905 30.997Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10.783 1.958Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10.783 1.958Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -11.937 -3.477Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.115 -1.397Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.115 -1.397Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 -2.402 1.139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-153.064 149.035Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-168.299 285.007İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -165.294 279.622İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.005 5.385Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.045 -11.587İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -47.045 -11.587Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -771.188 -323.186Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -78.033 -7.160Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler884.527 215.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 24.726 31.790İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 859.801 184.046Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 6.765 -2.780İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.209 -7.095Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -3.692 -4.276Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 23.901 -2.819Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları384.588 380.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.613 -2.400Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -2.443 -601YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-714.092 -90.370Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.110 1.546Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.110 1.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-138.715 -99.542Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -113.145 -83.484Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -25.570 -16.058Verilen Nakit Avans ve Borçlar-582.487 7.626İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar6 -582.487 7.626FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI241.681 -135.034Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri300.243 359.815Kredilerden Nakit Girişleri5 300.243 359.815Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-283.872 -428.026Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -283.872 -428.026İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış256.218 -70.291Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.253 -7.154Ödenen Faiz-44.116 -7.364Alınan Faiz16.904 17.986Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.443 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-91.879 152.177NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-91.879 152.177DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 187.136 82.287DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 95.257 234.464Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000