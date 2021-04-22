***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
22.04.2021 19:49
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
380.532 377.581
Dönem Karı (Zararı)
311.067 135.443
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
311.067 135.443
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
226.585 96.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 87.694 66.075
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.060 -714
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.060 -714
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.083 5.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 16.726 4.804
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 357 1.151
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.514 -4.432
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -16.904 -17.986
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 45.418 13.554
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 95.905 30.997
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.783 1.958
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10.783 1.958
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -11.937 -3.477
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.115 -1.397
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.115 -1.397
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -2.402 1.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-153.064 149.035
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.299 285.007
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -165.294 279.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.005 5.385
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.045 -11.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -47.045 -11.587
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -771.188 -323.186
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -78.033 -7.160
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
884.527 215.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 24.726 31.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 859.801 184.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 6.765 -2.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.209 -7.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -3.692 -4.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 23.901 -2.819
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
384.588 380.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.613 -2.400
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.443 -601
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-714.092 -90.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.110 1.546
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.110 1.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-138.715 -99.542
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -113.145 -83.484
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -25.570 -16.058
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-582.487 7.626
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 -582.487 7.626
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
241.681 -135.034
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
300.243 359.815
Kredilerden Nakit Girişleri
5 300.243 359.815
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-283.872 -428.026
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -283.872 -428.026
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
256.218 -70.291
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.253 -7.154
Ödenen Faiz
-44.116 -7.364
Alınan Faiz
16.904 17.986
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.443 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.879 152.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.879 152.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 187.136 82.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 95.257 234.464
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
190.000