***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 410.776 -14.795 395.981 395.981 0 0 0 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.228 1.806.228Transferler568.072 -568.072Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.375 -2.308 -5.683 -5.683 -8.822 -8.822 -8.822 3.375 350.720 354.095 339.590 339.590Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 350.720 350.720 350.720 350.720Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.375 -2.308 -5.683 -5.683 -8.822 -8.822 -8.822 3.375 0 3.375 -11.130 -11.130Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 109.031 407.401 -17.103 390.298 390.298 -8.822 -8.822 -8.822 173.938 930.919 350.720 1.281.639 2.145.818 2.145.818Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 800.187 -28.514 771.673 771.673 -29.447 -29.447 -29.447 187.190 792.276 1.331.308 2.123.584 3.361.765 3.361.765Transferler-6.094 -6.094 -6.094 1.337.402 -1.331.308 6.094Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.464 -1.464 -1.464 51.187 51.187 51.187 827.246 827.246 876.969 876.969Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 827.246 827.246 827.246 827.246Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.464 -1.464 -1.464 51.187 51.187 51.187 0 0 49.723 49.723Kar Payları-76.455 -45.101 -375.451 -375.451 -497.007 -497.007Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 32.576 794.093 -29.978 764.115 764.115 21.740 21.740 21.740 142.089 1.754.227 827.246 2.581.473 3.741.727 3.741.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI594.943 183.004Dönem Karı (Zararı)827.246 350.720Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)827.246 350.720Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler358.283 182.197Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 13 182.241 145.218Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.303 4.793Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 4.303 4.793Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.762 10.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 23.116 7.254Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 646 2.932Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler77.967 4.942Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -39.211 -26.911Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 117.178 31.853Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler52.141 19.302Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler27.914 -6.154Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27.914 -6.154Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -19.601 -2.295Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.976 -1.745Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.976 -1.745Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 11.532 7.950İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-582.789 -343.736Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-953.306 -184.291İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -931.653 -189.743İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -21.653 5.452Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-116.585 37.765İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -116.585 37.765Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.041.961 -212.332Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -107.060 -20.699Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.597.479 51.626İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 66.381 45.350İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.531.098 6.276Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 21.666 2.510İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.978 -18.315Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -5.699 -10.485Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 22.677 -7.830Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları602.740 189.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -4.136 -4.850Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -3.661 -1.327YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-872.670 11.089Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.818 1.948Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.818 1.948Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-291.194 -172.776Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -238.197 -138.818Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -52.997 -33.958Verilen Nakit Avans ve Borçlar-596.294 181.917İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar6 -596.294 181.917FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI112.602 -119.216Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri851.161 573.242Kredilerden Nakit Girişleri5 580.956 570.589İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 265.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5.205 2.653Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.061.038 -603.536Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.061.038 -603.536İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış912.696 -70.289Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.252 -21.743Ödenen Temettüler18 -497.007 0Ödenen Faiz-118.169 -23.801Alınan Faiz23 39.211 26.911YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-165.125 74.877NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-165.125 74.877DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 187.136 82.287DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 22.011 157.164Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 39.354 216.011Ticari Alacaklar4.239.301 3.285.995İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 7 4.212.640 3.280.987İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 26.661 5.008Diğer Alacaklar1.792.010 1.086.150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.452.229 855.935İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 339.781 230.215Türev Araçlar38.313 18.830Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 7.824 18.543Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 30.489 287Stoklar9 1.990.210 952.552Peşin Ödenmiş Giderler111.016 53.422İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 111.016 53.422Diğer Dönen Varlıklar9.511 3.812İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 9.511 3.812ARA TOPLAM8.219.715 5.616.772TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.219.715 5.616.772DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11.519 4.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.519 4.500Maddi Duran Varlıklar2.283.735 2.190.304Arazi ve Arsalar11 503.898 503.898Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 49.040 49.957Binalar11 638.603 643.223Tesis, Makine ve Cihazlar11 972.301 919.610Taşıtlar11 302 366Mobilya ve Demirbaşlar11 41.718 36.413Özel Maliyetler11 4.693 4.688Yapılmakta Olan Yatırımlar11 73.180 32.149Kullanım Hakkı Varlıkları12 148.285 148.920Maddi Olmayan Duran Varlıklar236.156 216.439Diğer Haklar13 170 180Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 218.173 202.424Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 17.813 13.835Peşin Ödenmiş Giderler102.522 53.056İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 102.522 53.056TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.782.217 2.613.219TOPLAM VARLIKLAR11.001.932 8.229.991KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar745.928 998.969İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.258 16.181Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 6 2.258 16.181İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar743.670 982.788Banka Kredileri5 709.455 960.540Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 30.792 22.248İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 3.423 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları93.529 234.294İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları93.529 234.294Banka Kredileri5 93.529 234.294Ticari Borçlar4.423.151 2.874.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 254.523 188.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.168.628 2.686.799Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 75.832 54.166Diğer Borçlar1.118.981 206.285İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.118.981 206.285Türev Araçlar30.441 48.839Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 28.938 11.743Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 1.503 37.096Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 2.637 2.432Kısa Vadeli Karşılıklar10.320 9.674Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 10.320 9.674Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler51.752 29.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 51.752 29.075ARA TOPLAM6.552.571 4.458.675TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.552.571 4.458.675UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar444.960 207.731İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar121.708 109.058Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 6 121.708 109.058İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar323.252 98.673Banka Kredileri5 51.484 88.566Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.768 10.107İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 265.000 0Ticari Borçlar111.056 61.787İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 111.056 61.787Uzun Vadeli Karşılıklar106.544 85.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 106.544 85.734Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 45.074 54.299TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER707.634 409.551TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.260.205 4.868.226ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.741.727 3.361.765Ödenmiş Sermaye18 190.000 190.000Sermaye Düzeltme Farkları18 9.734 9.734Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 32.576 109.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)764.115 771.673Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)764.115 771.673Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)794.093 800.187Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-29.978 -28.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.740 -29.447Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)21.740 -29.447Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)21.740 -29.447Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler142.089 187.190Yasal Yedekler18 142.089 187.190Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 1.754.227 792.276Net Dönem Karı veya Zararı827.246 1.331.308TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.741.727 3.361.765TOPLAM KAYNAKLAR11.001.932 8.229.991Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 7.344.803 3.510.378 4.375.432 1.915.321Satışların Maliyeti19 -6.151.200 -2.966.898 -3.676.369 -1.600.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.193.603 543.480 699.063 314.377BRÜT KAR (ZARAR)1.193.603 543.480 699.063 314.377Genel Yönetim Giderleri21 -58.668 -36.566 -31.176 -20.169Pazarlama Giderleri21 -85.368 -49.915 -44.436 -25.584Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -55.741 -31.031 -30.435 -15.463Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 583.765 205.240 170.732 105.084Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -639.121 -262.226 -149.379 -127.002ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)938.470 368.982 614.369 231.243FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)938.470 368.982 614.369 231.243Finansman Gelirleri23 511.192 216.982 181.333 94.504Finansman Giderleri23 -642.017 -237.539 -287.187 -109.288SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)807.645 348.425 508.515 216.459Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19.601 2.295 7.664 -1.182Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -3.866 -1.642 -2.378 -1.005Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 23.467 3.937 10.042 -177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)827.246 350.720 516.179 215.277DÖNEM KARI (ZARARI)827.246 350.720 516.179 215.277Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları827.246 350.720 516.179 215.277Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç (TL) 25 4,35000000 1,85000000 2,72000000 1,13000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.464 -2.308 -136 -1.824Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.830 -2.885 -169 -2.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler366 577 33 456Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi366 577 33 456Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar51.187 -8.822 -10.132 -9.694Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)65.795 -11.310 -10.854 -12.428Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)65.795 -11.310 -10.854 -12.428Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.608 2.488 722 2.734Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-14.608 2.488 722 2.734DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.723 -11.130 -10.268 -11.518TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)876.969 339.590 505.911 203.759Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları876.969 339.590 505.911 203.759http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953654BIST