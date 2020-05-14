***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
14.05.2020 15:53
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
İngilizce Rapor Finansallarındaki sehven geçişmenin düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
--
Açıklamalar
İngilizce Rapor Finansallarındaki Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Ertelenmiş Vergi Gelir(Gider) hesaplarındaki 2.000 TL'lik sehven geçişmenin düzeltilmesi.Düzeltilmiş Finansalların yer aldığı 2020 - 1. 3 Aylık İngilizce Finansal Tablo ve Rapor yeniden ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844984
BIST
16:0899.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -1.023,49
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
16:086,9691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
16:087,5309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
16:08384,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,75
|Açılış
|: 384,49
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|26.999.460
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|611.512
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|133.888.300
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|127.728.530
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.263.609
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.008.558
|% -9,97
|
|ASELS
|28,96
|1.305.204.895
|% 1,05
|
|ECILC
|5,69
|865.231.375
|% -4,53
|
|GARAN
|7,74
|560.820.706
|% -2,03
|
|SASA
|9,28
|409.006.333
|% 1,98
|
|SELEC
|8,84
|310.758.263
|% -8,01
|
|IEYHO
|0,64
|93.267.224
|% 6,67
|
|ECILC
|5,69
|865.231.375
|% -4,53
|
|IHLGM
|1,14
|141.730.320
|% -2,56
|
|KRDMD
|2,42
|290.050.956
|% -0,82
|
|CEMAS
|1,06
|124.611.460
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4572
|8,4996
|% -0,62
|
|Frank
|7,1218
|7,1647
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8487
|1,8579
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,61
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.515
|-3,70
|
|Tam
|2.544
|2.580
|-3,70
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-1,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,85
|
Seans Raporu
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16:21XU030
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16:20MAVI
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 40.30 lira fiyatla işlem gören hissede 801, 216 adet işlem
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16:18ETYAT
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 859, 913 adet işlem