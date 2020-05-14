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***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

14.05.2020 15:53
GÜNCEL HABERLER



***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
İngilizce Rapor Finansallarındaki sehven geçişmenin düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
--
Açıklamalar

İngilizce Rapor Finansallarındaki Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Ertelenmiş Vergi Gelir(Gider) hesaplarındaki 2.000 TL'lik  sehven geçişmenin düzeltilmesi.Düzeltilmiş Finansalların yer aldığı 2020 - 1. 3 Aylık İngilizce Finansal Tablo ve Rapor yeniden ilan edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844984


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Riyal 1,8487 1,8579 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 -0,61  
Altın Gr. 384 384 -0,77  
Cumhuriyet 2.471 2.515 -3,70  
Tam 2.544 2.580 -3,70  
Yarım 1.241 1.261 -1,80  
Çeyrek 621 631 -0,90  
Gümüş.Ons 15,49 15,54 -0,06  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 -0,02  
B. Petrol 30,04 30,04 0,85  
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