***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31.03.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarGelir TablosuDeğişikliğin Nedeniİngilizce Rapor Finansallarındaki sehven geçişmenin düzeltilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi--Açıklamalarİngilizce Rapor Finansallarındaki Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Ertelenmiş Vergi Gelir(Gider) hesaplarındaki 2.000 TL'lik sehven geçişmenin düzeltilmesi.Düzeltilmiş Finansalların yer aldığı 2020 - 1. 3 Aylık İngilizce Finansal Tablo ve Rapor yeniden ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844984BIST