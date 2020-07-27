***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
27.07.2020 22:22
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2020 yılı finansal planlaması kapsamında Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Şirket") 2020 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye yapacağı mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862206
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8650
En Düşük
6,8454
18:058,0620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0685
En Düşük
8,0504
18:05428,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 9,85
|Açılış
|: 428,55
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8168
|8,8610
|% 0,93
|
|Frank
|7,4320
|7,4767
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8260
|1,8351
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-0,47
|
|Altın Gr.
|428
|429
|9,72
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.828
|104,20
|
|Tam
|2.884
|2.908
|113,40
|
|Yarım
|1.400
|1.419
|52,30
|
|Çeyrek
|702
|711
|26,10
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,00
|44,00
|0,00
|