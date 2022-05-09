***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2022 yılı finansal planlaması kapsamında Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Şirket") 2022 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye yapacağı mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028130BIST