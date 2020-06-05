***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılına İlişkin Kâr Payı Dağıtım Teklifi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)VESBE, TREVEST00017 Peşin 0,6777168 67,77168 15 0,5760592 57,60592Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 14.07.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)VESBE, TREVEST00017 0 0Ek AçıklamalarVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.Şirketimiz, 2019 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 568.072.000 TL net dönem kârı, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 553.612.718 TL net dönem kârı elde etmiştir.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 568.072.000 TL net dönem kârı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıldığı için, genel kanuni yedek akçe ayrılmamış olup net dağıtılabilir dönem kârı 568.072.000 TL olarak hesaplanmaktadır.Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası ile 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun'un 12'nci maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici Madde 13 hükmü göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan dağıtılabilir kârdan %22,67 oranında 128.766.200 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına, kâr dağıtımına esas alınan 568.072.000 TL dağıtılabilir kârdan 128.766.200 TL birinci kâr payı ayrıldıktan sonra 13.251.800 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 128.766.200 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,67772 TL, net 0,57606 TL olmak üzere) 14/07/2020 tarihinden itibaren ortaklara nakden dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre 553.612.718 TL net dönem kârı tutarından 128.766.200 TL kar payı tutarının ve 13.251.800 TL genel kanuni yedek akçe tutarının düşülmesinden sonra kalan 411.594.718 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve bu hususların 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Vestel Beyaz Eşya 2019 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUVESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 190.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 173.938.402* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 546.546.000 556.524.1784. Vergiler ( - ) -3.508.000 2.911.4605. Net Dönem Kârı 568.072.000 553.612.7186. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 568.072.000 553.612.718Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.836.29510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 574.908.29511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 128.766.200* Nakit 128.766.200* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 13.251.80017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 411.594.71820. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 109.451.270 0 19,27 0,57606 57,6TOPLAM 109.451.270 0 19,27 0,57606 57,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849378BIST