***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulacak Yönetim Kurulu'nun Kâr Payı Dağıtım Teklifi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)VESBE, TREVEST00017 1. Taksit 1,4035087 140,35087 15 1,1929823 119,29823VESBE, TREVEST00017 2. Taksit 1,4035087 140,35087 15 1,1929823 119,29823VESBE, TREVEST00017 3. Taksit 1,4035087 140,35087 15 1,1929823 119,29823VESBE, TREVEST00017 TOPLAM 4,2105261 421,05261 15 3,5789469 357,89469Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)VESBE, TREVEST00017 0 0Ek AçıklamalarVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır."Şirketimiz, 2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 1.331.308.000 TL net dönem kârı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 1.310.169.861 TL net dönem kârı elde etmiştir.Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin nakit akışı, yatırım planı ve finansman politikaları ile pay sahiplerinin, şirketin ve çalışanlarının uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2020 hesap dönemine ilişkin 1.310.169.861 TL tutarındaki dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasının ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşılması nedeniyle 1.310.169.861 TL tutarındaki dağıtılabilir kâr üzerinden genel kanuni yedek akçe ayrılmamasının 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde 6322 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, TTK ve VUK'un ilgili hükümlerine göre düzenlenen 31.12.2020 tarihli finansal tablolarında yer alan 128.225.856 TL tutarında genel kanuni yedek akçe, 78.364.346 TL tutarında hisse senedi ihraç primi, 695.387.097 TL tutarında olağanüstü yedek akçeden oluşan toplam 901.977.299 TL tutarındaki dağıtılabilir diğer kaynağın 800.000.000 TL'lik kısmının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 4,2105 TL, net 3,5789 TL olmak üzere) kâr payı olarak pay sahiplerine nakden üç eşit taksitte ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, dağıtıma konu kâr payı tutarı üzerinden 80.000.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına ve bu hususların 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir."Eklenen DökümanlarEK: 1 Vestel Beyaz Eşya Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUVESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 190.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 187.190.202* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.331.932.000 1.315.940.9144. Vergiler ( - ) 624.000 5.771.0535. Net Dönem Kârı 1.331.308.000 1.310.169.8616. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.331.308.000 1.310.169.861Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.331.308.000 1.310.169.8619. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.295.573 5.295.57310. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.336.603.573 1.315.465.43411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 334.150.893* Nakit 334.150.893* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 465.849.10716. Genel Kanuni Yedek Akçe 80.000.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 1.310.169.86120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 800.000.000Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 680.000.000 3,57895 357,89TOPLAM 680.000.000 3,57895 357,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919135BIST