***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2021 17:50
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kâr Payı Dağıtım Tarihleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
VESBE, TREVEST00017
17:541.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 11,56
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
17:548,2986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1195
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
17:549,9736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1070
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
17:54477,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,27
|Açılış
|: 477,15
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler17:52
|FORMT
|1,18
|10.674.561
|% 18,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.451.257
|% 10,00
|
|MAALT
|176,00
|19.233.731
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.665.379
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|4.176.254
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.914.630
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|105.423.565
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|157.816.620
|% -9,80
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,03
|1.458.792.559
|% 1,01
|
|EREGL
|17,95
|907.940.834
|% 0,62
|
|KOZAL
|107,50
|795.924.906
|% 2,28
|
|THYAO
|11,20
|576.093.554
|% 2,75
|
|SASA
|44,60
|521.812.551
|% 0,00
|
|GARAN
|7,03
|1.458.792.559
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,09
|351.303.862
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,81
|299.671.933
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|137.878.605
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,86
|399.571.126
|% -0,41
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2885
|8,2975
|% 1,45
|
|Euro
|9,9621
|9,9736
|% 1,08
|
|Sterlin
|11,4724
|11,5299
|% 0,97
|
|Frank
|9,0244
|9,0788
|% 1,55
|
|Riyal
|2,2111
|2,2222
|% 1,66
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-9,43
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,56
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|65,40
|65,40
|0,08
|