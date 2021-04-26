***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.04.2021 10:07
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kâr Payı Dağıtım Tarihleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 18.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
VESBE, TREVEST00017 1. Taksit 1,4035087 140,35087 15 1,1929823 119,29823
VESBE, TREVEST00017 2. Taksit 1,4035087 140,35087 15 1,1929823 119,29823
VESBE, TREVEST00017 3. Taksit 1,4035087 140,35087 15 1,1929823 119,29823
VESBE, TREVEST00017 TOPLAM 4,2105261 421,05261 15 3,5789469 357,89469
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 31.05.2021 02.06.2021 01.06.2021
2. Taksit 30.06.2021 02.07.2021 01.07.2021
3. Taksit 30.07.2021 03.08.2021 02.08.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
VESBE, TREVEST00017 0 0
Ek Açıklamalar
18.03.2021 ve 15.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, SPK'nın Kar Payı Tebliği'nin 5. maddesinin 2/b bendi ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi kapsamında, üç eşit taksitte ödenecek kâr payının dağıtım tarihleri Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarihli kararı ile 31.05.2021, 30.06.2021 ve 30.07.2021 olarak belirlenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Vestel Beyaz Eşya Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 190.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 187.190.202
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.331.932.000 1.315.940.914
4. Vergiler ( - ) 624.000 5.771.053
5. Net Dönem Kârı 1.331.308.000 1.310.169.861
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.331.308.000 1.310.169.861
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.331.308.000 1.310.169.861
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.295.573 5.295.573
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.336.603.573 1.315.465.434
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 334.150.893
* Nakit 334.150.893
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 465.849.107
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 80.000.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 1.310.169.861
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 800.000.000
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 680.000.000 3,57895 357,89
TOPLAM 680.000.000 3,57895 357,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930805
BIST