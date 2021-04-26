***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Payı Dağıtım Tarihleri HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)VESBE, TREVEST00017 1. Taksit 1,4035087 140,35087 15 1,1929823 119,29823VESBE, TREVEST00017 2. Taksit 1,4035087 140,35087 15 1,1929823 119,29823VESBE, TREVEST00017 3. Taksit 1,4035087 140,35087 15 1,1929823 119,29823VESBE, TREVEST00017 TOPLAM 4,2105261 421,05261 15 3,5789469 357,89469Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 31.05.2021 02.06.2021 01.06.20212. Taksit 30.06.2021 02.07.2021 01.07.20213. Taksit 30.07.2021 03.08.2021 02.08.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)VESBE, TREVEST00017 0 0Ek Açıklamalar18.03.2021 ve 15.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, SPK'nın Kar Payı Tebliği'nin 5. maddesinin 2/b bendi ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi kapsamında, üç eşit taksitte ödenecek kâr payının dağıtım tarihleri Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarihli kararı ile 31.05.2021, 30.06.2021 ve 30.07.2021 olarak belirlenmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Vestel Beyaz Eşya Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUVESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 190.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 187.190.202* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.331.932.000 1.315.940.9144. Vergiler ( - ) 624.000 5.771.0535. Net Dönem Kârı 1.331.308.000 1.310.169.8616. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.331.308.000 1.310.169.861Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.331.308.000 1.310.169.8619. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.295.573 5.295.57310. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.336.603.573 1.315.465.43411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 334.150.893* Nakit 334.150.893* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 465.849.10716. Genel Kanuni Yedek Akçe 80.000.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 1.310.169.86120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 800.000.000Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 680.000.000 3,57895 357,89TOPLAM 680.000.000 3,57895 357,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930805BIST