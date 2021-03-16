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***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2021 16:36



***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketimizin payları borsada işlem gören çok ortaklı yapısı itibariyle, Şirketin sermaye ihtiyacı doğduğunda durum değerlendirmesi yapılarak genel kurul kararı ile verilecek tavan ve süre içerisinde, hızlı bir şekilde yönetim kurulu kararı ile mevzuat ile tanınan hakların mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde kullanılması amacıyla, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine,
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2.000.000.000.- TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve bu amaçla Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918461


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