***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR-Eurasia Rating, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ 'yi, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisi içerisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını "AA (Trk)" ve "A-1+ (Trk)" olarak, görünümlerini ise "Stabil" olarak değerlendirmiştir. Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını JCR-ER'nin ulusal-küresel derecelendirme metodolojisine göre ‘BB+/Negatif' olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918288BIST