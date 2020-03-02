***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
02.03.2020 19:25
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yıl boyunca yatırımcılar ve analistlerle yüz yüze veya telefon yoluyla toplam 112 görüşme yapılmış, aracı kurumlar tarafından düzenlenen 5 roadshow ve 1 yatırımcı konferansına iştirak edilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762264
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Evet, sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
2019 yılı içinde böyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yıl içinde madde 9 kapsamında yapılmış bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764484
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Kurumsal Yönetim / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/216168
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri ve çalışanlar dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 95,18
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Hisse Bilgileri / Kâr Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
--
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
--
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
08/05/2019 0 % 96,7495 % 0,2243 % 96,5252 Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Toplantıları Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Toplantıları Yoktur. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762264
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü’nde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü’nde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü’nde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü’nde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü’nde yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun Yönetimden / İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi Bölümü’nde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Kurumsal Yönetim / Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü’nde verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) -- % 100 % 100 6 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -- % 67 % 33 5 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -- % 100 % 50 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Nazif Zorlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Elmas Melih Araz. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına birinci derece imza yetkisi verilmiş olup, 09.05.2019 tarihli ve 2019/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi, müşterek imzalarıyla Şirketi her konuda herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
1
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü’nde sunulmuştur.
Yönetim kurulu başkanının adı
Ahmet Nazif Zorlu
İcra başkanı / genel müdürün adı
Enis Turan Erdoğan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771174
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Sayı: 3 Oran: %43
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ahmet Nazif Zorlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/11/1997 -- Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Elmas Melih Araz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762264 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Olgun Zorlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/11/1997 -- Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Şule Cümbüş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2003 -- Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Selen Zorlu Melik İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/05/2019 -- Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Ayşegül İldeniz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762264 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Bekir Ağırdır İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762264 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal Yönetim / Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
5
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Zorlu Holding AŞ Etik Kurulu adına Zorlu Holding AŞ Denetim Genel Müdürü (Billur Demet Atan - billur.atan@zorlu.com)
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Etik İlkeler Bildirim Hatları: etik@zorlu.com 0 212 456 23 23 / 0 850 226 23 23
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanlardan gelecek şikayet, dilek ve isteklerin değerlendirilmesi, çalışan motivasyonu ve memnuniyeti ile verimliliğin artırılması amacıyla oluşturulmuş olan ve tüm çalışanları kapsayan Şikayet/Dilek/İstek Değerlendirme Sistemi sadece şirket çalışanlarına açık olan kurumsal portal üzerinde yer almaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Mutlu Çalışan Komitesi, Yemek Memnuniyet ve Menü Seçimi Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Şirketin dolaylı hakim ortağı Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu, Zorlu Grubu şirketlerindeki kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı oluşturulmasına yönelik çalışmaları başlatmıştır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren Vestel Şirketler Grubu İşe Alım ve Yerleştirme Yönetmeliği Şirket kurumsal portalı üzerinde yer almaktadır. Yönetmelik, Vestel Şirketler Grubu’nun vizyon, misyon, iş yetkinlikleri ve iş değerlerine uygun kişilere eşit fırsat tanınarak, adil ve yansız bir şekilde değerlendirilerek istihdam edilmesi ve Grup şirketlerinin insan gücü ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki genel kuralları belirlemektedir. İnsan Kaynakları Politikası kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim Bölümü’nde yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan Kaynakları Politikası: Kurumsal Yönetim / İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır. Tüm yönetmeliklerde özellikle belirtilmiştir: “Uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, cinsel tercih veya herhangi başka bir kişisel özellikten ötürü hiçbir ayrımcılığa izin verilmez.”
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Şirketin kurumsal internet sitesinde, Sürdürülebilirlik Bölümü’nde “Sosyal Duyarlılık / Değerlerimiz” ve “Ekolojik Duyarlılık / Çevre Uygulamaları” başlıkları altında yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kurumsal Yönetim Bölümü’nde Etik Kurallar başlığı altında yer alan Zorlu Holding AŞ Etik İlkeleri içinde yer verilmektedir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgiler Şirketin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde “Hakkımızda, Haberler & Basın Odası, Kurumsal Yönetim, Finansal Bilgiler, Hisse Bilgileri ve Sıkça Sorulan Sorular” bölümleri altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun Yönetimden / Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Bölümleri’nde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü’nde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü’nde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü’nde yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü’nde yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü’nde yer almaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü’nde yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun Faaliyetler / Sürdürülebilirlik ve Vestel Beyaz Eşya Bölümü’nde yer almaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
30
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 92,85
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
1 hafta önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
İnternet sitesinin Kurumsal Yönetim Bölümü’nde yer alan Ana Sözleşme’nin 10. maddesinde belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü’nde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220055 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/267359 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348292 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348296 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348298
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) -- Elmas Melih Araz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) -- Bekir Ağırdır Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -- Bekir Ağırdır Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -- Olgun Zorlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -- Serap Mutlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -- Elmas Melih Araz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -- Şule Cümbüş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823562
BIST