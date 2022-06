***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









Yıl boyunca yatırımcılar ve analistlerle telefon veya video konferans yoluyla toplam 125 görüşme yapılmış, aracı kurumlar tarafından sanal ortamda düzenlenen 3 yatırımcı konferansı ve 5 yatırımcı grup toplantısına iştirak edilmiştir. Ayrıca Şirket kendisi sanal ortamda 2 roadshow düzenlemiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıDönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919134Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıEvet, sunulmuştur.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları2021 yılı içinde böyle bir işlem olmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYıl içinde madde 9 kapsamında yapılmış bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928189Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/216168Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıYoktur.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiMenfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin bir kısıt bulunmamakla birlikte, pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYoktur.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 82,531.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıHisse Bilgileri / Kâr Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı15/04/2021 0 % 87,9726 % 0,0003 % 87,9723 Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Toplantıları Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Toplantıları Yoktur. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928641İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun CEO Mesajı ve 2021 Yılı Değerlendirmesi Bölümleri'nde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıKurumsal Yönetim / Politikalar / Ücret PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü'nde verilmektedir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 6 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 5 2Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Nazif Zorlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Elmas Melih Araz. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına birinci derece imza yetkisi verilmiş olup, 30.06.2020 tarihli ve 2020/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 3 yıllığına Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi, müşterek imzalarıyla Şirketi her konuda herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde sunulmuştur.Yönetim kurulu başkanının adıAhmet Nazif Zorluİcra başkanı / genel müdürün adıEnis Turan ErdoğanYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıFarklı kişilerdir.Yönetim kurulu üye