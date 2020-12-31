***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsa ve BinaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüManisa ili, Yunusemre ilçesi, Keçiliköy mahallesi mevkiinde kain 122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa ile bu arsanın 3.000 m²'lik bölümünde yer alan binaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31.12.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım BedeliKDV hariç toplam 131.810.638,3 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%2,30Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%69,37Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,94Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%8,28İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,89Alım KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.12.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriKapasite artırımına yönelik yeni yatırımlarda kullanılacak olup, ortaklığın faaliyetlerini olumlu etkilemesi beklenmektedir.Karşı TarafVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Şirketin hakim ortağıdır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiArsa değeri 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi çerçevesinde MOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel üzerinden, arsa üzerinde yer alan bina değeri ise pazarlık usulü belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde kapasite artırımına yönelik yeni yatırımlarımızda kullanılmak amacıyla, hakim ortağımız olan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) bulunan 122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi hükmü çerçevesinde MOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel üzerinden, söz konusu arsanın 3.000 m²'lik bölümü üzerinde yer alan bina ise pazarlık usulü ile belirlenen değer üzerinden KDV hariç toplam 131.810.638,3 TL karşılığında nakden ve peşinen satın alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896036BIST