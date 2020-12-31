***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
31.12.2020 14:33
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa ve Bina
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Keçiliköy mahallesi mevkiinde kain 122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa ile bu arsanın 3.000 m²'lik bölümünde yer alan bina
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.12.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
KDV hariç toplam 131.810.638,3 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%2,30
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%69,37
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,94
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%8,28
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,89
Alım Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Kapasite artırımına yönelik yeni yatırımlarda kullanılacak olup, ortaklığın faaliyetlerini olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Karşı Taraf
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Şirketin hakim ortağıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Arsa değeri 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi çerçevesinde MOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel üzerinden, arsa üzerinde yer alan bina değeri ise pazarlık usulü belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde kapasite artırımına yönelik yeni yatırımlarımızda kullanılmak amacıyla, hakim ortağımız olan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) bulunan 122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi hükmü çerçevesinde MOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel üzerinden, söz konusu arsanın 3.000 m²'lik bölümü üzerinde yer alan bina ise pazarlık usulü ile belirlenen değer üzerinden KDV hariç toplam 131.810.638,3 TL karşılığında nakden ve peşinen satın alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896036
BIST