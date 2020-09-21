***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapılan organizasyonel değişiklik sonucu, 05.06.2006 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu'nda çalışan ve Kurutma Makinesi Fabrikası Ar-Ge Müdürü olarak görev yapan Özgün Döşemeciler, 01.09.2020 tarihi itibarıyla Kurutma Makinesi Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. 01.01.2020 tarihinden bu yana Çamaşır Makinesi ve Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Serkan Balcı ise görevine Çamaşır Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875891BIST