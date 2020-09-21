***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2020 13:48
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapılan organizasyonel değişiklik sonucu, 05.06.2006 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu'nda çalışan ve Kurutma Makinesi Fabrikası Ar-Ge Müdürü olarak görev yapan Özgün Döşemeciler, 01.09.2020 tarihi itibarıyla Kurutma Makinesi Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. 01.01.2020 tarihinden bu yana Çamaşır Makinesi ve Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Serkan Balcı ise görevine Çamaşır Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875891
BIST
14:001.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -8,11
|Açılış
|: 1.112
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|Önceki Kapanış
|: 1.112
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1.115
En Düşük
1.100
14:007,6075
En Yüksek
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|: 0,69%
|| 0,0520
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|: 7,6310
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,5393
14:008,9736
En Yüksek
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En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler14:00
|DNISI
|8,91
|7.154.017
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.631.622
|% 10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
|
|DOBUR
|19,19
|47.509
|% -5,65
|
|DMSAS
|6,90
|110.123.566
|% -5,61
|
|SISE
|6,49
|766.113.661
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,27
|632.133.240
|% 0,93
|
|RTALB
|53,70
|317.675.491
|% 5,71
|
|GARAN
|6,57
|283.520.368
|% -1,35
|
|PETKM
|4,35
|261.466.238
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,27
|632.133.240
|% 0,93
|
|SISE
|6,49
|766.113.661
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,75
|145.254.750
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,34
|176.380.831
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,55
|93.768.984
|% 1,31
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6046
|7,6075
|% 0,69
|
|Euro
|8,9672
|8,9736
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7428
|9,7916
|% 0,13
|
|Frank
|8,2838
|8,3337
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0212
|2,0313
|% 0,64
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,87
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.125
|3.202
|-14,11
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-6,82
|
|Çeyrek
|758
|775
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-0,95
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