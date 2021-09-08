***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.09.2021 17:11
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSVEST62314 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 265.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 265.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) -
ISIN Kodu TRSVEST62314
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 265.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,4112 21,7043 23,5374 14.339.680 1 Evet
2 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021
3 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022
4 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022
5 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022
6 07.12.2022 06.12.2022 07.12.2022
7 08.03.2023 07.03.2023 08.03.2023
8 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 265.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSVEST62314 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 14.339.680,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962705
BIST