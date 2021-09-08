***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSVEST62314 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 265.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 265.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 07.06.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) -ISIN Kodu TRSVEST62314Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 265.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,4112 21,7043 23,5374 14.339.680 1 Evet2 08.12.2021 07.12.2021 08.12.20213 09.03.2022 08.03.2022 09.03.20224 08.06.2022 07.06.2022 08.06.20225 07.09.2022 06.09.2022 07.09.20226 07.12.2022 06.12.2022 07.12.20227 08.03.2023 07.03.2023 08.03.20238 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 09.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 265.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSVEST62314 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 14.339.680,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962705BIST