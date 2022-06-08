***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.06.2022 21:38
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSVEST62314 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 265.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 265.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) -
ISIN Kodu TRSVEST62314
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 265.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,4112 21,7043 23,5374 14.339.680 1 Evet
2 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 4,9188 19,7293 21,139 13.034.820 1 Evet
3 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 4,2285 16,9605 18,0711 11.205.525 1 Evet
4 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 4,1286 16,5598 17,6178 10.940.790 1 Evet
5 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022
6 07.12.2022 06.12.2022 07.12.2022
7 08.03.2023 07.03.2023 08.03.2023
8 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (Trk)/( Stabil Görünüm) 30.11.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 265.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSVEST62314 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 10.940.790,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036275
BIST