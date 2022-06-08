***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSVEST62314 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 265.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 265.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 07.06.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) -ISIN Kodu TRSVEST62314Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 265.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,4112 21,7043 23,5374 14.339.680 1 Evet2 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 4,9188 19,7293 21,139 13.034.820 1 Evet3 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 4,2285 16,9605 18,0711 11.205.525 1 Evet4 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 4,1286 16,5598 17,6178 10.940.790 1 Evet5 07.09.2022 06.09.2022 07.09.20226 07.12.2022 06.12.2022 07.12.20227 08.03.2023 07.03.2023 08.03.20238 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (Trk)/( Stabil Görünüm) 30.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 09.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 265.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSVEST62314 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 10.940.790,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036275BIST