***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.08.2021 18:18
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 190.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
VESBE, TREVEST00017 190.000.000 1.410.000.000,000 742,10526 VESBE, TREVEST00017 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 190.000.000 1.410.000.000,000 742,10526
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 37.945.054,8
Yedek Akçeler (TL) 30.842.843,26
Özel Fonlar (TL) 12.775.827,46
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.328.436.274,48
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.
- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000-milyar TL (İkimilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 190.000.000.-TL (YüzdoksanmilyonTürkLirası)'ndan 1.410.000.000-TL (BirmilyardörtyüzonmilyonTürkLirası) tutarında (%742 oranında) artırılarak 1.600.000.000.-TL (BirmilyaraltıyüzmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına,
- Çıkarılacak 1.410.000.000.-TL sermayenin 1.328.436.274,48-TL'sının olağanüstü yedeklerden, 37.945.054,80-TL'sının hisse senedi ihraç primlerinden, 30.842.843,26-TL'sının kanuni yedek akçelerden ve 12.775.827,46-TL'sının özel fonlardan karşılanmasına,
- Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1.410.000.000.-TL nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,
- İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959754
BIST