***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye ArttırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 190.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviVESBE, TREVEST00017 190.000.000 1.410.000.000,000 742,10526 VESBE, TREVEST00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 190.000.000 1.410.000.000,000 742,10526İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 37.945.054,8Yedek Akçeler (TL) 30.842.843,26Özel Fonlar (TL) 12.775.827,46Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.328.436.274,48Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000-milyar TL (İkimilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 190.000.000.-TL (YüzdoksanmilyonTürkLirası)'ndan 1.410.000.000-TL (BirmilyardörtyüzonmilyonTürkLirası) tutarında (%742 oranında) artırılarak 1.600.000.000.-TL (BirmilyaraltıyüzmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına,- Çıkarılacak 1.410.000.000.-TL sermayenin 1.328.436.274,48-TL'sının olağanüstü yedeklerden, 37.945.054,80-TL'sının hisse senedi ihraç primlerinden, 30.842.843,26-TL'sının kanuni yedek akçelerden ve 12.775.827,46-TL'sının özel fonlardan karşılanmasına,- Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1.410.000.000.-TL nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,- İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959754BIST