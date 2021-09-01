***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.09.2021 17:35
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 190.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
VESBE, TREVEST00017 190.000.000 1.410.000.000,000 742,10526 VESBE, TREVEST00017 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 190.000.000 1.410.000.000,000 742,10526
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 37.945.054,8
Yedek Akçeler (TL) 30.842.843,26
Özel Fonlar (TL) 12.775.827,46
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.328.436.274,48
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.09.2021
SPK Başvuru Tarihi 01.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
20.08.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz 01.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, olağanüstü yedeklerden, hisse senedi ihraç priminden, kanuni yedek akçelerden ve özel fonlardan karşılanmak üzere toplam 1.410.000.000 TL'nin, 20.08.2021 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 24.08.2021 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilmiş olup, artırılan 1.410.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin İhraç Belgesi'nin onaylanması ve tescil ve ilân edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin ekteki maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 01.09.2021 tarihinde (bugün) başvurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961227
BIST