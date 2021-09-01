***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 190.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviVESBE, TREVEST00017 190.000.000 1.410.000.000,000 742,10526 VESBE, TREVEST00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 190.000.000 1.410.000.000,000 742,10526İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 37.945.054,8Yedek Akçeler (TL) 30.842.843,26Özel Fonlar (TL) 12.775.827,46Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.328.436.274,48Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.09.2021SPK Başvuru Tarihi 01.09.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar20.08.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz 01.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, olağanüstü yedeklerden, hisse senedi ihraç priminden, kanuni yedek akçelerden ve özel fonlardan karşılanmak üzere toplam 1.410.000.000 TL'nin, 20.08.2021 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 24.08.2021 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilmiş olup, artırılan 1.410.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin İhraç Belgesi'nin onaylanması ve tescil ve ilân edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin ekteki maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 01.09.2021 tarihinde (bugün) başvurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961227BIST