***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 190.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviVESBE, TREVEST00017 190.000.000 1.410.000.000,000 742,10526 VESBE, TREVEST00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 190.000.000 1.410.000.000,000 742,10526İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 37.945.054,8Yedek Akçeler (TL) 30.842.843,26Özel Fonlar (TL) 12.775.827,46Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.328.436.274,48Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.09.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.10.2021SPK Başvuru Tarihi 01.09.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar20.08.2021 ve 01.09.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin 190.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, %742 oranında bedelsiz olarak artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969075BIST