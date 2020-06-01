***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 59.910.251,00 TRY 31,53Olgun ZORLU 41.676.696,00 TRY 21,94Zeki ZORLU 19.535.951,00 TRY 10,28Türkan ZORLU 1.302.397,00 TRY 0,69Zülal ZORLU 1.302.397,00 TRY 0,69Selen ZORLU MELİK 1.302.397,00 TRY 0,69Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.302.397,00 TRY 0,69Şehminur AYDIN 1.302.397,00 TRY 0,69Mehmet Emre ZORLU 1.302.397,00 TRY 0,69Şule CÜMBÜŞ 1.302.397,00 TRY 0,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848177BIST