***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2020 18:07
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 59.910.251,00 TRY 31,53
Olgun ZORLU 41.676.696,00 TRY 21,94
Zeki ZORLU 19.535.951,00 TRY 10,28
Türkan ZORLU 1.302.397,00 TRY 0,69
Zülal ZORLU 1.302.397,00 TRY 0,69
Selen ZORLU MELİK 1.302.397,00 TRY 0,69
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.302.397,00 TRY 0,69
Şehminur AYDIN 1.302.397,00 TRY 0,69
Mehmet Emre ZORLU 1.302.397,00 TRY 0,69
Şule CÜMBÜŞ 1.302.397,00 TRY 0,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848177
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,16
|Açılış
|: 380,40
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4715
|8,5140
|% 0,90
|
|Frank
|7,0538
|7,0963
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8092
|1,8183
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|7,23
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.504
|30,40
|
|Tam
|2.536
|2.577
|27,10
|
|Yarım
|1.237
|1.262
|20,90
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,25
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|0,08
|
|B. Petrol
|38,20
|38,20
|0,36
|