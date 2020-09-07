***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2020 11:49
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 56.728.800,00 TRY 29,86
Olgun ZORLU 39.463.513,00 TRY 20,77
Zeki ZORLU 18.498.522,00 TRY 9,74
Türkan ZORLU 1.233.235,00 TRY 0,65
Zülal ZORLU 1.233.235,00 TRY 0,65
Selen ZORLU MELİK 1.233.235,00 TRY 0,65
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.233.235,00 TRY 0,65
Şehminur AYDIN 1.233.235,00 TRY 0,65
Mehmet Emre ZORLU 1.233.235,00 TRY 0,65
Şule CÜMBÜŞ 1.233.235,00 TRY 0,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873489
BIST
14:341.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:347,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4655
En Düşük
7,4198
14:348,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:34462,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 462,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:34
|UTPYA
|7,70
|13.906.226
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.712.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|SELGD
|2,75
|1.215.144
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.060.023
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.059.902
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,00
|2.677.629
|% -6,73
|
|TURSG
|6,13
|637.834.521
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|631.032.660
|% 0,48
|
|FENER
|40,22
|623.874.690
|% 8,64
|
|EKGYO
|1,81
|557.375.340
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,69
|361.226.319
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,81
|557.375.340
|% 4,02
|
|ADESE
|2,14
|233.864.165
|% 4,90
|
|TURSG
|6,13
|637.834.521
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|631.032.660
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,69
|361.226.319
|% 2,50
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4616
|7,4655
|% 0,43
|
|Euro
|8,8256
|8,8296
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7900
|9,8391
|% -0,53
|
|Frank
|8,1320
|8,1810
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-5,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,60
|