***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 56.728.800,00 TRY 29,86Olgun ZORLU 39.463.513,00 TRY 20,77Zeki ZORLU 18.498.522,00 TRY 9,74Türkan ZORLU 1.233.235,00 TRY 0,65Zülal ZORLU 1.233.235,00 TRY 0,65Selen ZORLU MELİK 1.233.235,00 TRY 0,65Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.233.235,00 TRY 0,65Şehminur AYDIN 1.233.235,00 TRY 0,65Mehmet Emre ZORLU 1.233.235,00 TRY 0,65Şule CÜMBÜŞ 1.233.235,00 TRY 0,65http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873489BIST