***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2020 16:14
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 52.608.074,30 TRY 27,69
Olgun ZORLU 36.596.921,25 TRY 19,26
Zeki ZORLU 17.154.806,84 TRY 9,03
Türkan ZORLU 1.143.653,79 TRY 0,60
Zülal ZORLU 1.143.653,79 TRY 0,60
Selen ZORLU MELİK 1.143.653,79 TRY 0,60
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.143.653,79 TRY 0,60
Şehminur AYDIN 1.143.653,79 TRY 0,60
Mehmet Emre ZORLU 1.143.653,79 TRY 0,60
Şule CÜMBÜŞ 1.143.653,79 TRY 0,60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894070
BIST
17:481.380
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -28,66
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
17:487,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0484
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
17:489,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0271
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
17:48463,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,10
|Açılış
|: 463,64
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler17:48
|INVEO
|39,38
|47.731.359
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|391.874.203
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.674.434
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.224.413
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,32
|13.219.906
|% 10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|479.997.458
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.489,50
|668.937
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.583.388
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|845.050
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|79.848.485
|% -9,98
|
|TSKB
|1,87
|2.031.737.891
|% 1,63
|
|THYAO
|12,15
|1.900.126.977
|% -6,25
|
|ASELS
|18,08
|1.809.288.925
|% 1,35
|
|GARAN
|9,62
|1.661.369.803
|% -2,53
|
|ODAS
|4,10
|1.382.931.026
|% 3,54
|
|TSKB
|1,87
|2.031.737.891
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,12
|1.200.997.069
|% -4,07
|
|ODAS
|4,10
|1.382.931.026
|% 3,54
|
|GARAN
|9,62
|1.661.369.803
|% -2,53
|
|ALBRK
|2,03
|340.034.872
|% 3,57
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6718
|7,6770
|% 0,63
|
|Euro
|9,3669
|9,3797
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,1749
|10,2259
|% -0,87
|
|Frank
|8,6109
|8,6628
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0389
|2,0491
|% 0,57
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-0,56
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,11
|
|B. Petrol
|50,47
|50,47
|-1,79
|