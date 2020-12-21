***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 52.608.074,30 TRY 27,69Olgun ZORLU 36.596.921,25 TRY 19,26Zeki ZORLU 17.154.806,84 TRY 9,03Türkan ZORLU 1.143.653,79 TRY 0,60Zülal ZORLU 1.143.653,79 TRY 0,60Selen ZORLU MELİK 1.143.653,79 TRY 0,60Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.143.653,79 TRY 0,60Şehminur AYDIN 1.143.653,79 TRY 0,60Mehmet Emre ZORLU 1.143.653,79 TRY 0,60Şule CÜMBÜŞ 1.143.653,79 TRY 0,60http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894070BIST