***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2020 16:31
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 52.256.723,74 TRY 27,50
Olgun ZORLU 36.352.503,47 TRY 19,13
Zeki ZORLU 17.040.236,00 TRY 8,97
Türkan ZORLU 1.136.015,73 TRY 0,60
Zülal ZORLU 1.136.015,73 TRY 0,60
Selen ZORLU MELİK 1.136.015,73 TRY 0,60
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.136.015,73 TRY 0,60
Şehminur AYDIN 1.136.015,73 TRY 0,60
Mehmet Emre ZORLU 1.136.015,73 TRY 0,60
Şule CÜMBÜŞ 1.136.015,73 TRY 0,60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895676
BIST
16:161.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,86
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:167,3522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0432
|Açılış
|: 7,3570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:169,0301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0286
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:16444,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,62
|Açılış
|: 444,13
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.510.999
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.481.003
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.136.858
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.820.295
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,85
|16.126.682
|% -8,34
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|50,25
|6.219.860
|% -5,01
|
|IDEAS
|13,40
|3.962.106
|% -4,96
|
|OSMEN
|31,92
|3.199.643
|% -4,66
|
|GUBRF
|82,70
|2.674.196.925
|% 8,18
|
|ASELS
|18,37
|2.155.238.252
|% 2,63
|
|GARAN
|10,21
|1.460.580.672
|% 1,90
|
|KOZAL
|97,40
|1.447.641.767
|% 2,26
|
|HALKB
|5,63
|1.356.594.223
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,16
|680.431.807
|% 0,00
|
|HALKB
|5,63
|1.356.594.223
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,73
|1.089.619.072
|% 1,72
|
|ODAS
|3,97
|814.274.884
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,08
|549.247.587
|% 0,65
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3516
|7,3557
|% -0,54
|
|Euro
|9,0130
|9,0304
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,9668
|10,0168
|% 0,17
|
|Frank
|8,2842
|8,3341
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% -0,52
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|1,13
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-0,54
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-0,26
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,64
|51,64
|0,41
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 24 artarak (% 1.01 ) 1, 325
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, KSTUR, ARZUM, SILVR, INTEM, KRONT, SNKRN, TKNSA, EPLAS, CLEBI
-
16:26
TKNSA, DOCO, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:26
ULUSE, ETYAT, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:26
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 78 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 108 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 13 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem