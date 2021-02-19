***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.02.2021 18:40
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 50.727.099,68 TRY 26,70
Olgun ZORLU 35.288.417,17 TRY 18,57
Zeki ZORLU 16.541.445,55 TRY 8,71
Türkan ZORLU 1.102.763,04 TRY 0,58
Zülal ZORLU 1.102.763,04 TRY 0,58
Selen ZORLU MELİK 1.102.763,04 TRY 0,58
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.102.763,04 TRY 0,58
Şehminur AYDIN 1.102.763,04 TRY 0,58
Mehmet Emre ZORLU 1.102.763,04 TRY 0,58
Şule CÜMBÜŞ 1.102.763,04 TRY 0,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911149
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0122
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:59398,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,82
|Açılış
|: 398,65
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.136.888
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.379.512.222
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.099.659.106
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.683.982
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,44
|622.948.193
|% -0,81
|
|PETKM
|5,19
|1.328.068.027
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9572
|6,9619
|% -0,04
|
|Euro
|8,4389
|8,4453
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7240
|9,7727
|% 0,09
|
|Frank
|7,7406
|7,7872
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8492
|1,8585
|% -0,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|9,08
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,08
|
|B. Petrol
|63,63
|63,63
|-0,30
|
Seans Raporu
17:59
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17:59LINK
Yüzde 9.97 oranında artışla 38.82 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 186 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 37 artarak (% 1.02 ) 1, 622
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, KARSN, EKGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 33, 387.00 milyon TL de
-
17:58EUHOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 177, 316 adet işlem