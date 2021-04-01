***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2021 17:39
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 50.499.722,31 TRY 26,58
Olgun ZORLU 35.130.241,60 TRY 18,49
Zeki ZORLU 16.467.300,75 TRY 8,67
Türkan ZORLU 1.097.820,05 TRY 0,58
Zülal ZORLU 1.097.820,05 TRY 0,58
Selen ZORLU MELİK 1.097.820,05 TRY 0,58
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.097.820,05 TRY 0,58
Şehminur AYDIN 1.097.820,05 TRY 0,58
Mehmet Emre ZORLU 1.097.820,05 TRY 0,58
Şule CÜMBÜŞ 1.097.820,05 TRY 0,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922654
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,1199
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,1200
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0593
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
18:05451,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,22
|Açılış
|: 451,10
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1072
|8,1199
|% -1,46
|
|Euro
|9,5734
|9,6093
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,1956
|11,2517
|% -1,13
|
|Frank
|8,5970
|8,6488
|% -1,11
|
|Riyal
|2,1592
|2,1700
|% -1,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|18,99
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,82
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,00
|
|B. Petrol
|63,10
|63,10
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 895 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 12 artarak (% 2.26 ) 1, 229
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, OSMEN, JANTS, BJKAS, BURVA, MMCAS, ARZUM, VANGD, GSRAY, SAYAS
-
17:56
DNISI, DMSAS, BIZIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ETYAT, SODSN, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında