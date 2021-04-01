***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 50.499.722,31 TRY 26,58Olgun ZORLU 35.130.241,60 TRY 18,49Zeki ZORLU 16.467.300,75 TRY 8,67Türkan ZORLU 1.097.820,05 TRY 0,58Zülal ZORLU 1.097.820,05 TRY 0,58Selen ZORLU MELİK 1.097.820,05 TRY 0,58Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.097.820,05 TRY 0,58Şehminur AYDIN 1.097.820,05 TRY 0,58Mehmet Emre ZORLU 1.097.820,05 TRY 0,58Şule CÜMBÜŞ 1.097.820,05 TRY 0,58http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922654BIST