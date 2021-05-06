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***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.05.2021 15:59



***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bond 750.000.000,0 TRY Yurtiçi 29.04.2021 29.04.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934910


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 313,50 9.393.658 % 10,00  
TKURU 269,50 1.490.096 % 10,00  
MERIT 308,10 1.739.188 % 10,00  
UZERB 49,96 539.707 % 10,00  
DITAS 17,62 22.833.733 % 9,99  
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17:14 Alış Satış %  
Dolar 8,3065 8,3082 % -0,07  
Euro 10,0280 10,0350 % 0,40  
Sterlin 11,4926 11,5503 % -0,31  
Frank 9,1136 9,1685 % 0,50  
Riyal 2,2087 2,2198 % -0,06  
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17:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 26,76  
Altın Gr. 484 484 6,59  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,27 27,30 0,79  
Gümüş Gr. 7,30 7,30 0,22  
B. Petrol 68,45 68,45 -0,51  
Seans Raporu 17:14
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