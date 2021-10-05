***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 45.952.438,23 TRY 24,19Olgun ZORLU 31.966.913,55 TRY 16,82Zeki ZORLU 14.984.490,73 TRY 7,89Türkan ZORLU 998.966,05 TRY 0,53Zülal ZORLU 998.966,05 TRY 0,53Selen ZORLU MELİK 998.966,05 TRY 0,53Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 998.966,05 TRY 0,53Şehminur AYDIN 998.966,05 TRY 0,53Mehmet Emre ZORLU 998.966,05 TRY 0,53Şule ZORLU 998.966,05 TRY 0,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967175BIST