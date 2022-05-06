***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 378.280.266,58 TRY 23,64Olgun ZORLU 263.151.489,80 TRY 16,45Zeki ZORLU 123.352.260,84 TRY 7,71Türkan ZORLU 8.223.484,06 TRY 0,51Zülal ZORLU 8.223.484,06 TRY 0,51Selen ZORLU MELİK 8.223.484,06 TRY 0,51Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 8.223.484,06 TRY 0,51Şehminur AYDIN 8.223.484,06 TRY 0,51Mehmet Emre ZORLU 8.223.484,06 TRY 0,51Şule ZORLU 8.223.484,06 TRY 0,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027408BIST