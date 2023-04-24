***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.04.2023 20:33
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 356.670.504,00 TRY 22,29
Olgun ZORLU 248.118.612,00 TRY 15,51
Zeki ZORLU 116.305.599,00 TRY 7,27
Türkan ZORLU 7.753.707,00 TRY 0,48
Zülal ZORLU 7.753.707,00 TRY 0,48
Selen ZORLU MELİK 7.753.707,00 TRY 0,48
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 7.753.707,00 TRY 0,48
Şehminur AYDIN 7.753.707,00 TRY 0,48
Mehmet Emre ZORLU 7.753.707,00 TRY 0,48
Şule ZORLU 7.753.707,00 TRY 0,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140590
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4118
En Düşük
19,3659
18:0521,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0753
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4727
En Düşük
21,3660
18:051.241,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.241,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.241,52
En Düşük
1.238,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4020
|19,4111
|% 0,04
|
|Euro
|21,4155
|21,4727
|% 0,35
|
|Sterlin
|24,1496
|24,2707
|% -0,02
|
|Frank
|21,7703
|21,9014
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1593
|5,1852
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.031
|9.196
|4,00
|
|Yarım
|4.411
|4.496
|2,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.261
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,67
|15,70
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, KRDMD
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
-
17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında