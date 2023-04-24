***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 356.670.504,00 TRY 22,29Olgun ZORLU 248.118.612,00 TRY 15,51Zeki ZORLU 116.305.599,00 TRY 7,27Türkan ZORLU 7.753.707,00 TRY 0,48Zülal ZORLU 7.753.707,00 TRY 0,48Selen ZORLU MELİK 7.753.707,00 TRY 0,48Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 7.753.707,00 TRY 0,48Şehminur AYDIN 7.753.707,00 TRY 0,48Mehmet Emre ZORLU 7.753.707,00 TRY 0,48Şule ZORLU 7.753.707,00 TRY 0,48http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140590BIST