***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 347.114.171,00 TRY 21,69Olgun ZORLU 241.470.728,00 TRY 15,09Zeki ZORLU 113.189.404,00 TRY 7,07Türkan ZORLU 7.545.960,00 TRY 0,47Zülal ZORLU 7.545.960,00 TRY 0,47Selen ZORLU MELİK 7.545.960,00 TRY 0,47Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 7.545.960,00 TRY 0,47Şehminur AYDIN 7.545.960,00 TRY 0,47Mehmet Emre ZORLU 7.545.960,00 TRY 0,47Şule ZORLU 7.545.960,00 TRY 0,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155796BIST