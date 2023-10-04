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***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.10.2023 08:43
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayça Ersoy Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 12.10.2022 0 212 456 34 54 yatirimci@vestel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Düzey 3 Belge No :207561 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Belge No: 701312
Harun Turan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 01.11.2022 0212 456 34 56 yatirimci@vestel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Düzey 3 Belge No: 918958 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Belge No: 922958

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 319.209.685,35 TRY 19,95
Olgun ZORLU 138.786.819,72 TRY 8,67
Selen ZORLU MELİK 104.090.114,79 TRY 6,51
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 104.090.114,79 TRY 6,51
Zülal ZORLU 6.939.340,99 TRY 0,43
Şule ZORLU 6.939.340,99 TRY 0,43
Şehminur AYDIN 6.939.340,99 TRY 0,43
Mehmet Emre ZORLU 6.939.340,99 TRY 0,43




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199249


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YONGA 62,45 2.456.391 % 0,00  
YBTAS 83.000,00 3.708.867 % 0,00  
SODSN 72,20 3.912.912 % 0,00  
ULAS 21,98 9.965.067 % 0,00  
SUMAS 251,30 1.300.258 % 0,00  
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Dolar 27,5667 27,5716 % 0,50  
Euro 28,8565 28,8761 % 0,35  
Sterlin 33,1168 33,2829 % 0,01  
Frank 29,7342 29,9133 % -0,01  
Riyal 7,3253 7,3621 % 0,21  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 -4,69  
Altın Gr. 1.611 1.611 -0,96  
Cumhuriyet 11.084 11.251 35,00  
Tam 10.813 10.953 -7,00  
Yarım 5.423 5.493 -4,00  
Çeyrek 2.703 2.747 -1,00  
Gümüş.Ons 21,00 21,04 -0,14  
Gümüş Gr. 18,61 18,63 -0,09  
B. Petrol 90,59 90,59 -0,33  
Seans Raporu 18:10
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