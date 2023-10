***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAyça Ersoy Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 12.10.2022 0 212 456 34 54 yatirimci@vestel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Düzey 3 Belge No :207561 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Belge No: 701312Harun Turan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 01.11.2022 0212 456 34 56 yatirimci@vestel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Düzey 3 Belge No: 918958 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Belge No: 922958Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 319.209.685,35 TRY 19,95Olgun ZORLU 138.786.819,72 TRY 8,67Selen ZORLU MELİK 104.090.114,79 TRY 6,51Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 104.090.114,79 TRY 6,51Zülal ZORLU 6.939.340,99 TRY 0,43Şule ZORLU 6.939.340,99 TRY 0,43Şehminur AYDIN 6.939.340,99 TRY 0,43Mehmet Emre ZORLU 6.939.340,99 TRY 0,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199249BIST