***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2023 08:43
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayça Ersoy Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 12.10.2022 0 212 456 34 54 yatirimci@vestel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Düzey 3 Belge No :207561 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Belge No: 701312
Harun Turan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 01.11.2022 0212 456 34 56 yatirimci@vestel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Düzey 3 Belge No: 918958 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Belge No: 922958
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 319.209.685,35 TRY 19,95
Olgun ZORLU 138.786.819,72 TRY 8,67
Selen ZORLU MELİK 104.090.114,79 TRY 6,51
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 104.090.114,79 TRY 6,51
Zülal ZORLU 6.939.340,99 TRY 0,43
Şule ZORLU 6.939.340,99 TRY 0,43
Şehminur AYDIN 6.939.340,99 TRY 0,43
Mehmet Emre ZORLU 6.939.340,99 TRY 0,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199249
BIST