***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.06.2020 19:55
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararları almıştır. 1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine, 2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine, 3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şule Cümbüş'ün komite üyeliğine seçilmelerine, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853609
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
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|Önceki Kapanış
|: 115.843
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116.147
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
3,91
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4641
|8,5065
|% 0,69
|
|Frank
|7,2107
|7,2541
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|10,91
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.564
|12,90
|
|Tam
|2.617
|2.631
|13,20
|
|Yarım
|1.271
|1.287
|6,40
|
|Çeyrek
|636
|644
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,08
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|-0,23
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