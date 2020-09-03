***VESBE* *VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***VESBE******VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [VESBE]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar03.09.2020 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 25,90-26,08 fiyat aralığından 18.365 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payı 03.09.2020 tarihi itibarıyla %92,53'e gerilemiştir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)03/09/2020 2 2 175.833.943 175.833.941 % 92,54 % 92,54 % 92,54 % 92,5403/09/2020 1 1 175.833.941 175.833.940 % 92,54 % 92,54 % 92,54 % 92,5403/09/2020 58 58 175.833.940 175.833.882 % 92,54 % 92,54 % 92,54 % 92,5403/09/2020 4.250 4.250 175.833.882 175.829.632 % 92,54 % 92,54 % 92,54 % 92,5403/09/2020 2.890 2.890 175.829.632 175.826.742 % 92,54 % 92,54 % 92,54 % 92,5403/09/2020 1.597 1.597 175.826.742 175.825.145 % 92,54 % 92,54 % 92,54 % 92,5403/09/2020 917 917 175.825.145 175.824.228 % 92,54 % 92,54 % 92,54 % 92,5403/09/2020 634 634 175.824.228 175.823.594 % 92,54 % 92,54 % 92,54 % 92,5403/09/2020 1.498 1.498 175.823.594 175.822.096 % 92,54 % 92,54 % 92,54 % 92,5403/09/2020 6.518 6.518 175.822.096 175.815.578 % 92,54 % 92,54 % 92,54 % 92,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873221BIST