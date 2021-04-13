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***VESBE* *VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

13.04.2021 16:55



***VESBE******VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

12.04.2021 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 55 fiyattan 4.000.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payı 12.04.2021 tarihi itibarıyla %85,17'ye gerilemiştir.
Açıklama ilgili şirket işaretlenerek tekrar yapılmaktadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/04/2021 0 4.000.000 4.000.000 165.815.578 161.815.578 % 87,27 % 87,27 % 85,17 % 85,17




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927499


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TKURU 368,20 4.543.139 % 9,98  
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BJKAS 13,51 250.406.559 % 9,93  
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Riyal 2,1677 2,1786 % 0,06  
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Altın Ons 1.747 1.747 14,02  
Altın Gr. 457 457 3,43  
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Tam 3.010 3.088 19,26  
Yarım 1.455 1.494 9,32  
Çeyrek 730 747 4,66  
Gümüş.Ons 25,38 25,42 0,59  
Gümüş Gr. 6,64 6,64 0,14  
B. Petrol 63,87 63,87 0,59  
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