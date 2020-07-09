***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması









***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [VESTL]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi27/03/2020Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin UnvanıVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İşlem Göreceği PazarBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı TürüTahvilISIN KoduTRSVSTL72227Nominal Değer (TL)50.380.000Vade Başlangıç Tarihi09/07/2020İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih13/07/2020Vadesi (Gün)728İtfa Tarihi07/07/2022İhraç ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858303BIST