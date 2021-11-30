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***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

30.11.2021 18:12
***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [VESTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
                       
    Yatırımcı Adı ve  Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    RAHMİ ONUR KÖK
    22945357

 
Tedbirin uygulanacağı son tarih 31/12/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980325


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Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
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