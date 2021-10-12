***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
12.10.2021 13:43
***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
VESTEL 36 13/10/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969742
BIST
13:551.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
13:559,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 8,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
13:5510,4075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0097
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
13:55510,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,51
|Açılış
|: 510,26
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler13:55
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.243.111
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|37.839.185
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.266.638
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|64.225.451
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|124.499.069
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ERSU
|4,55
|20.271.370
|% -6,95
|
|AYCES
|53,05
|2.151.997
|% -6,93
|
|GARAN
|9,51
|914.358.720
|% 0,74
|
|SASA
|28,18
|517.461.975
|% 1,37
|
|ASELS
|16,13
|458.020.670
|% 1,96
|
|KRDMD
|6,81
|430.574.513
|% 0,00
|
|TUPRS
|127,10
|388.393.511
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,42
|333.021.099
|% 0,00
|
|GARAN
|9,51
|914.358.720
|% 0,74
|
|ODAS
|1,50
|131.324.526
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,80
|130.625.049
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,81
|430.574.513
|% 0,00
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9999
|9,0021
|% 0,01
|
|Euro
|10,4030
|10,4075
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,2224
|12,2837
|% 0,18
|
|Frank
|9,6606
|9,7188
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3933
|2,4053
|% 0,02
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|8,66
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,20
|
|Cumhuriyet
|3.377
|3.428
|26,00
|
|Tam
|3.362
|3.447
|27,14
|
|Yarım
|1.625
|1.667
|13,12
|
|Çeyrek
|815
|834
|6,56
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,18
|